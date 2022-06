Renesas introduceert RZ/Five-microprocessor met 64bit-RISC-V-core

Japanse chipmaker Renesas heeft een nieuwe RZ/Five-microprocessor met een 64bit-RISC-V-core aangekondigd. Die komt beschikbaar naast de bestaande Arm-varianten. De chips zijn bedoeld voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld in iot-endpoints.

Renesas schrijft dat de nieuwe RZ/Five-chip gebaseerd is op een enkele AX45MP-core van Andes, die 64bit-ondersteuning biedt en draait op een kloksnelheid van maximaal 1GHz. De chip heeft daarnaast ondersteuning voor gigabitethernet en USB 2.0. Renesas voorziet de RZ/Five daarbij van twee CAN-FD -channels waarmee sensorgegevens verzonden kunnen worden. De chip heeft twee analog-to-digital-converters, een hostinterface voor SD-kaartlezers en een geluidsinterface. Er is ondersteuning voor maximaal 4GB DDR4-1600- of DDR3L-1333-geheugen met inline- ecc . De chip heeft geen displayinterface en kan dus geen beelden weergeven.

De fabrikant komt daarbij met een complete soc op basis van de RZ/Five- mpu . Volgens de fabrikant is die chip onder meer geschikt voor gebruik in iot-endpoints, die worden ingezet voor het verzamelen van sensorgegevens en kunnen verbinden met servers of clouddiensten. Renesas zegt dat de chips bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in gateways, onder meer voor beveiligingssystemen of omvormers voor zonnepanelen. De fabrikant schrijft verder dat de RZ/Five 'meer dan tien jaar' Linux-ondersteuning krijgt.

Renesas zegt dat de nieuwe RISC-V-optie zijn bestaande portfolio met Arm-mpu's voor industrieel gebruik aanvult. Het Japanse bedrijf schrijft bijvoorbeeld dat de RZ/Five met een 13mm-bga-package pin-compatible is met de eerdere RZ/G2UL-Arm-chip van het bedrijf. Renesas komt daarnaast met een compactere en minder complexe 11mm-variant. De RZ/Five-mpu's zijn vanaf deze week beschikbaar als samples en de massaproductie begint in juli.

RISC-V is een opensource-instructiesetarchitectuur. Daarmee mag iedereen deze isa naar wens gebruiken om chips mee te ontwikkelen. Gebruikers kunnen de RISC-V-isa bovendien aanpassen of uitbreiden, op basis van de benodigde functies. Renesas bracht eerder al een microprocessor met 32bit-RISC-V-core uit.