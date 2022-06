Sipeed brengt LicheeRV-singleboardcomputer met RISC-V-chip uit voor 19 euro

Fabrikant Sipeed introduceert een nieuwe LicheeRV-singleboardcomputer. Deze beschikt over een klein ontwerp met een optionele lcd en is gebaseerd op de Allwinner D1-chip, met een 64bit RISC-V-core. De LicheeRV kost 18,86 euro.

Sipeed heeft de LicheeRV met Allwinner D1-chip deze week uitgebracht op Aliexpress, merkte CNX Software op. De singleboardcomputer beschikt over een enkele 64bit XuanTie-RISC-V-core, die op 1GHz draait. Het systeem beschikt verder over 512MB DDR3-geheugen, een MicroSD-kaartlezer en een USB-C-poort. Het bord ondersteunt Debian en Tina Linux. Het bordje heeft verder een spi-connector, waarop gebruikers een optioneel 1,14"-scherm kunnen aansluiten. Een variant met een dergelijk scherm kost ongeveer 6 euro extra.

De LicheeRV heeft afmetingen van 43,2x25,0mm en kan via twee M.2-connectors aangesloten worden op een soort dockbordje, die bijvoorbeeld extra USB-poorten, ethernetconnectors, HDMI-aansluitingen of andere connectiviteit moet bieden. In december brengt Sipeed een eerste dock uit, meldt het bedrijf op Twitter. Die dock voegt onder andere gpio-headers toe. Hiervan is nog geen prijs bekend.

De fabrikant toont ook een variant van de LycheeRV-86, die wordt geleverd met een behuizing met geïntegreerd touchscreen. Dat scherm heeft een resolutie van 480x480 pixels. Dat model krijgt ook een ingebouwde Rj45-connector voor 100Mbit/s-ethernet, een wifi- en bluetoothmodule, ondersteuning voor gpio-uitbreiding en ondersteuning voor de WebAssembly Framework for Things. Ook van deze variant is geen prijs of releasedatum bekend.

De Sipeed LycheeRV, het dockbordje, en de LycheeRV-86-variant met geïntegreerd touchscreen. Afbeeldingen via Sipeed