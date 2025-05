Tencent wordt lid van RISC-V-organisatie

Tencent is lid geworden van de organisatie achter opensource-chiparchitecteuur RISC-V. Het is de laatste in een lijn van Chinese bedrijven die aan de slag gaat met RISC-V. Chinese bedrijven kunnen weinig met andere processorarchitecturen vanwege Amerikaanse sancties.

Tencent is 'premier member' geworden, een lidmaatschap dat een kwart miljoen dollar per jaar kost, schrijft South China Morning Post. Daarmee is Tencent het 13e Chinese lid van de 25 bedrijven die in de RISC-V-organisatie zitten. Tencent is een Chinese techgigant en is bekend van onder meer games en de app WeChat. Het bracht vorig jaar al eigen chips uit voor onder meer videoverwerking en AI-toepassingen.

RISC-V, dat in Zwitserland zit, mag zijn technologie delen met Chinese bedrijven. De organisatie heeft Tencent op zijn site toegevoegd aan de lijst van leden. Uit China zitten onder meer Alibaba Cloud, ZTE en Huawei daarbij. Uit het westen zijn onder meer Intel, Google en Qualcomm lid van de organisatie. De Amerikaanse overheid wil de chipontwikkeling in China hinderen met sancties, waardoor Chinese bedrijven onder meer geen chips mogen maken met euv-machines of met 5G. Ook bij de ontwikkeling van RISC-V zijn beperkingen, onder meer omdat Chinese bedrijven tools voor de ontwikkeling van RISC-V-chips moeten importeren, wat momenteel in veel gevallen niet mag.

Vermoedelijk wil Tencent erbij zijn als RISC-V uitgroeit tot een volwaardig alternatief voor huidige processorarchitecturen x86 van Intel en ARM van ARM. RISC-V is een opensource-ISA die in populariteit stijgt. Meer informatie over RISC-V is te lezen in De opmars van RISC-V - Op weg naar opensource-processors.