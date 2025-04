Huawei claimt dat het 14nm-processors kan gaan ontwerpen

Huawei claimt dat het de technologie heeft om te gaan werken aan 14nm-chips. Dat claimt een topman in een speech. Daarmee zou de Chinese gigant ongeveer vier generaties achterlopen op concurrenten.

Huawei claimt dat het de software heeft om 14nm-chips te ontwerpen, claimt Bloomberg, maar het is onduidelijk of het bedrijf ze ook kan produceren of kan laten produceren. Huawei mag door het handelsverbod van de Amerikaanse overheid niet meer werken met Amerikaanse technologie. Huawei had jarenlang eigen Kirin-socs voor smartphones en chips in netwerkapparatuur. Die liet het produceren bij TSMC op toen moderne nodes.

Huawei wil daarom de software en hardware bouwen om zelf geavanceerde chips te produceren. Die technologie heeft China niet in huis en dus moet het die ontwikkelen. Als een Chinees bedrijf inderdaad 14nm-chips kan maken, zou dat een grote stap vooruit betekenen ten opzichte van de huidige situatie.

Als het zou lukken op 14nm-chips te maken, dan loopt het bedrijf ongeveer vier generaties achter op concurrenten als Samsung en TSMC. Die hebben al stappen gemaakt naar eerst 10nm en intussen naar 4nm.