Voormalig hoofd Forza Horizon-ontwikkelaar begint nieuwe gamestudio

Gavin Raeburn begint een nieuwe gamestudio: Lighthouse Games. Raeburn is medeoprichter en voormalig hoofd van Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games. De nieuwe studio werkt aan een nieuwe gamefranchise.

Raeburn zegt tegen Gamesindustry.biz te werken aan een nieuwe IP, maar deelt daarover vooralsnog geen concrete details. Hij wordt in de nieuwe studio bijgestaan door dertig voormalige collega's van Playground Games, naast andere ontwikkelaars uit de gamesector. De studio komt te staan in het Verenigd Koninkrijk.

Het is niet bekend aan wat voor game Lighthouse Games momenteel werkt, hoewel hij wel stelt dat het om een triple-A-titel gaat. Raeburn meldt echter niet of het om een racegame gaat, waar hij en zijn collega's van Playground veel ervaring mee hebben. Raeburn is medeoprichter en voormalig studiohoofd van die ontwikkelaar, die aan de Forza Horizon-franchise werkt. Hij was eerder ook de executive producer van meerdere Dirt- en GRID-games.

Onlangs startten verschillende andere Forza Horizon-ontwikkelaars ook een eigen studio op, genaamd Maverick Games. Raeburn volgt dus relatief kort daarop met Lighthouse Games. De studio achter Forza Horizon, waar Raeburn vorig jaar al is vertrokken, werkt momenteel aan een Fable-reboot, zijn eerste game buiten het racegenre.