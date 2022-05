Makers Forza Horizon 5 tonen volledige kaart van op Mexico gebaseerde spelwereld

Ontwikkelaar Playground Games heeft de kaart van Forza Horizon 5 onthuld. Het overzicht toont de volledige spelwereld, die gebaseerd is op Mexico. Eerder gaf de studio al aan dat de kaart anderhalf keer zo groot is als die van Forza Horizon 4.

De kaart is op Twitter gezet nadat de makers in een nieuwe uitzending van de YouTube-serie Forza Horizon 5 Let's Go daar aandacht aan hadden besteed. In de video wordt aan het begin rondgereden op het linkergedeelte van de kaart. Aan die westkust zijn rotsen en duinen te vinden en dat gaat over in een woestijn, tot aan een grote vulkaan, die een prominente rol speelt in het landschap.

Aan de linkerkant van de vulkaan loopt een onverharde weg en aan de andere kant is er een geasfalteerde weg, zodat spelers het gebergte op verschillende manieren kunnen beklimmen. De rechterkant van de kaart bestaat uit een jungle-achtige omgeving en een strand met een badplaats, waar kleurrijke muurschilderingen te vinden zijn.

Ook is er net als in Forza Horizon 4 een trein die het landschap doorkruist. Die is te vinden in het ravijn, dat aan de bovenkant van de kaart te vinden is de hele breedte van de kaart beslaat. Eerder gaven de makers al aan dat Forza Horizon 5 de grootste spelwereld van de serie krijgt. De nieuwe map is anderhalf keer zo groot als die van Forza Horizon 4.

In aanloop naar de release op 9 november hebben de makers al details gegeven over de weereffecten en stormen en het verbeterde motorgeluid. De game verschijnt voor Windows in de Microsoft Store en op Steam. Het spel komt verder naar Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie en is onderdeel van het Game Pass-abonnement en te spelen via Xbox-cloudgaming.

Bespreking van de kaart begint rond 27:00