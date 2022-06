Microsoft toont nieuwe beelden Forza Horizon 5 en onthult Tourist-modus

Microsoft en ontwikkelstudio Playground Games hebben nieuwe beelden van racegame Forza Horizon 5 getoond. Ook bevestigden de makers de aanwezigheid van een aantal auto's, waaronder de Mercedes-AMG ONE en de Ford Bronco Badlands.

De beelden die Microsoft tijdens de Gamescom Xbox Stream toonde, kreeg Tweakers al in een eerder stadium te zien. Daarbij was kort de gelegenheid om vragen te stellen, waardoor er iets meer informatie naar buiten kwam dan tijdens de stream zelf.

Playground Games bevestigde tegen onder meer Tweakers dat de game een nieuwe, toegankelijkere modus zal bevatten genaamd Tourist Mode. Deze modus is bedoeld voor gamers die de wereld simpelweg willen verkennen, zonder al te veel hun best te moeten doen. Daarnaast werkt de ontwikkelaar nog aan enkele nieuwe rijhulpen die met name gericht zullen zijn op de jongste gamers.

Het was al bekend dat de game zich in Mexico zou afspelen, maar nu is duidelijk dat de speler hetzelfde personage speelt als in Forza Horizon 4. In dat spel moest de speler zich als rookie opwerken en bewijzen tot hij of zij uiteindelijk een ster was geworden. Die status wordt behouden in Forza Horizon 5, waardoor de speler als ster arriveert in Mexico, alwaar het zijn taak wordt om het Horizon Festival verder te promoten.

Behalve racemonster Mercedes-AMG ONE en off-road wagen Ford Bronco Badlands werden ook de 2020 Corvette Stingray en de Porsche 911 Desert Flyer getoond. Van de vier auto's kijkt de Mercedes op voorhand het interessantst; de auto heeft een weg- en circuitsetting en spelers kunnen met één druk op de knop wisselen van instelling. Dat heeft niet alleen een visueel resultaat, maar brengt ook merkbare verschillen in performance met zich mee.

Playground Games bevestigde verder dat ray-tracing alleen gebruikt wordt buiten races. In scènes waarin de speler zich bevindt in en rond huizen of Festival-area's zullen auto's ray-traced reflecties hebben, maar tijdens het racen is dat dus niet geval. Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november voor Windows, Xbox One, Xbox Series X/S en Xbox-cloudgaming.