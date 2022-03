Forza Horizon 5 speelt zich af in Mexico en verschijnt op 9 november

Microsoft heeft Forza Horizon 5 aangekondigd, gameplay getoond en een releasedatum bekendgemaakt. De racegame komt op 9 november uit voor Xbox-consoles en Windows 10 en via Xbox-cloudgaming. Het spel is onderdeel van het Game Pass-abonnement.

Medewerkers van Playground Games geven in een video informatie op het spel. Forza Horizon 5 krijgt een nieuwe Expedition-modus, waarin spelers missies moeten uitvoeren. De spelwereld is gebaseerd op Mexico met diverse omgevingen, van woestijnen vol cactussen tot felgroene jungles. Ook heeft de ontwikkelaar muurschilderingen van bestaande Mexicaanse artiesten in het spel opgenomen.

Ten opzichte van Forza Horizon 4 zijn de omgevingen gedetailleerder. De ontwikkelaar heeft daarvoor foto's van omgevingen en steden gemaakt en die gebruikt in de game. Ook zijn er hdr-opnames van de lucht gemaakt, die in het spel gebruikt worden en voor een realistische weergave moeten zorgen.

In de Forza Vista-modus gebruikt het spel raytracing. Of dat ook tijdens het racen is geactiveerd, is nog niet duidelijk. Playground Games toont onder andere de AMG Project One, waarvan in het spel een speciale Forza Edition zit.

Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november en komt naar de Xbox-consoles van de huidige en de vorige generatie. Ook komt de game naar Windows 10, zowel via de Microsoft Store als Steam. Het spel is ook te spelen via Xbox-cloudgaming.