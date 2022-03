Age of Empires IV verschijnt op 28 oktober

Microsoft brengt Age of Empires IV op 28 oktober uit. De strategiegame verschijnt voor Windows 10-pc's en is onderdeel van de pc-versie van het Xbox Game Pass-abonnement. De game komt bij de release ook direct uit op Steam.

Age of Empires IV werd in 2017 voor het eerst aangekondigd en begin dit jaar werd bekendgemaakt dat het spel later dit jaar zal verschijnen. Microsoft heeft nu de releasedatum vastgezet op 28 oktober en een nieuwe trailer getoond.

De strategiegame is ontwikkeld voor pc's en komt dan ook niet uit op Xbox-consoles. Wel is de game onderdeel van Microsofts Game Pass-abonnement voor pc. Daarnaast is het spel te koop in de Microsoft Store en op Steam. Tweakers publiceerde in april een uitgebreide preview van Age of Empires IV.