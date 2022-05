Microsoft toont nieuwe beelden Age of Empires IV en brengt game in herfst uit

Age of Empires 4 komt in de herfst van 2021 op de markt. Daarnaast zijn er nieuwe facties en heeft Microsoft een nieuwe campagne getoond voor de game. Ook de Definitive Editions van AoE II en III krijgen nieuwe content.

Dat hebben Microsoft en ontwikkelaar Relic Entertainment bekendgemaakt tijdens de Age of Empires: Fan Preview, een livestream die zaterdagavond plaatsvond. AoE 4 krijgt als factie de Delhi Sultanate erbij, een Indiase factie die onder andere gebruikmaakt van getemde olifanten in veldslagen. De tweede nieuwe factie zijn de Chinezen, die weer sneller dan andere facties buskruit in hun arsenaal krijgen. De nieuwe campagne richt zich op het conflict tussen Engeland, de Normandiërs en de Vikingen.

Tweakers heeft ter gelegenheid van de nieuwe informatie die Microsoft en Relic prijsgeven over Age of Empires 4 een eigen preview opgesteld, waarin alle nieuw getoonde content van de game behandeld wordt. Verder heeft Microsoft een 'virtueel dorp' opgezet waarin alle nieuwe content langs te lopen is, maar er is ook gewoon een recap.

Tegelijkertijd wordt er verder gewerkt aan de Definitive Editions van Age of Empires II en III. Die kwamen in respectievelijk 2019 en 2020 op de markt. Age II krijgt een uitbreiding genaamd Dawn of the Dukes, die zich afspeelt in Oost-Europa. Daarbovenop krijgt de game een co-op-modus in specifieke campagnemissies. Daarover geeft Microsoft later meer informatie prijs.

Age III, tot slot, krijgt op 13 april zijn eerste grote update. Die voegt de Verenigde Staten toe als een speelbare factie. Spelers krijgen deze update gratis, hoewel er wel een challenge volbracht moet worden om de Amerikanen vrij te spelen. Verder laat Microsoft weten dat Afrika, of een Afrikaanse groep, in de toekomst als factie toegevoegd wordt aan de game.

