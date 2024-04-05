Company of Heroes-studio houdt ontslagronde, week na afsplitsing van SEGA

Company of Heroes-ontwikkelaar Relic Entertainment houdt een ontslagronde. Dat maakt het bedrijf bekend op sociale media. De studio werd een week geleden zelfstandig; het bedrijf werd toen afgesplitst van SEGA.

"Eerder vandaag hebben we details over een ontslag gedeeld met Relic-medewerkers", schrijft de studio op LinkedIn. "Mensen ontslaan was geen makkelijke beslissing en die werd uitsluitend genomen met het doel om Relic de best mogelijke kans te geven om te overleven in een steeds onzekerdere industrie. Het weerspiegelt op geen enkele manier de expertise, de passie of het karakter van de betrokken medewerkers."

Relic meldt niet om hoeveel medewerkers het gaat. Een externe producer van Relic meldt in een apart LinkedIn-bericht echter dat het om 41 mensen gaat, merkte PC Gamer op. Vorig jaar ontsloeg de studio al 121 medewerkers als onderdeel van een reorganisatie.

De nieuwe ontslagronde volgt een week nadat Relic Entertainment een onafhankelijke studio werd. Het bedrijf was tot voor kort eigendom van SEGA, maar werd eind maart verkocht. Relic zou vervolgens doorgaan als een zelfstandig beheerde studio. Het bedrijf kon zelfstandig doorgaan met 'hulp van een externe investeerder'. Wie die investeerder is, is niet bekend.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-04-2024 13:52 19

05-04-2024 • 13:52

19

Lees meer

Company of Heroes 3

vanaf € 19,99

Alles over dit product

Company of Heroes 3 Review

20 feb 2023

Company of Heroes 3 Review

Tien jaar wachten waard?

70
SEGA wil minder nieuwe games uitbrengen en focussen op grote franchises
SEGA wil minder nieuwe games uitbrengen en focussen op grote franchises Nieuws van 5 maart 2025
SEGA denkt na over eigen gameabonnementdienst
SEGA denkt na over eigen gameabonnementdienst Nieuws van 23 december 2024
Nederlandse gameontwikkelaar Paladin Studios sluit na 19 jaar zijn deuren
Nederlandse gameontwikkelaar Paladin Studios sluit na 19 jaar zijn deuren Nieuws van 2 mei 2024
'Keanu Reeves speelt Shadow in derde Sonic the Hedgehog-film'
'Keanu Reeves speelt Shadow in derde Sonic the Hedgehog-film' .Geek van 16 april 2024
Age of Empires-maker Relic Entertainment gaat verder als indiespelontwikkelaar
Age of Empires-maker Relic Entertainment gaat verder als indiespelontwikkelaar Nieuws van 28 maart 2024
Homeworld 3 komt op 8 maart 2024 uit voor pc
Homeworld 3 komt op 8 maart 2024 uit voor pc Nieuws van 1 december 2023
Sega stelt release Company of Heroes 3 uit naar februari 2023
Sega stelt release Company of Heroes 3 uit naar februari 2023 Nieuws van 4 oktober 2022
Company of Heroes 3 krijgt deze week een publieke multiplayertest
Company of Heroes 3 krijgt deze week een publieke multiplayertest Nieuws van 29 november 2021
Relic Entertainment kondigt Company of Heroes 3 aan
Relic Entertainment kondigt Company of Heroes 3 aan Nieuws van 13 juli 2021
Microsoft toont nieuwe beelden Age of Empires IV en brengt game in herfst uit
Microsoft toont nieuwe beelden Age of Empires IV en brengt game in herfst uit Nieuws van 11 april 2021
Microsoft toont eerste gameplaybeelden van Age of Empires IV
Microsoft toont eerste gameplaybeelden van Age of Empires IV Nieuws van 14 november 2019
Meer producten en artikelen
Games Bedrijfsnieuws Sega Relic entertainment

Reacties (19)

-Moderatie-faq
19
19
10
0
0
6
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
lucade2210 5 april 2024 14:19
Tja, Company of Heroes 3 was ook een flinke teleurstelling... Niet echt gek dus.
ghost9696 @lucade22105 april 2024 14:43
De community ondersteuning maakt veel goed.
Speel alleen nog maar met mods als spearhead 3.
Maar volg je (als dow en coh1 veteraan) ergens wel.
Genosha @ghost96965 april 2024 20:37
Als een game mods en community ondersteuning nodig heeft om goed te zijn, is het geen goede game.
CH4OS @Genosha7 april 2024 02:32
Ligt er maar aan. Als de mod bugs fixed in de game bijvoorbeeld. Wel lui van de developers om die bug dan niet te fixen, maar kan een game dus wel degelijk redden.
Genosha @CH4OS7 april 2024 12:31
En zolang de communities maar mods/bug fixes blijven maken is er geen noodzaak voor game developers om goed werk af te leveren.
Smid98 @lucade22105 april 2024 15:48
Hmm had deze nog op mijn Steam verlanglijstje staan... veel plezier gehad aan CoH1 en ook genoeg (toch al minder) aan CoH2. Maar dan sla ik misschien toch maar over
Joostk @Smid985 april 2024 17:41
Zelf ook erg van vanaf het 1e uur van CoH. Maar blijf deel 1 toch het beste vinden met de juiste mods erbij. Deel 2 was echt teleurstellend tov 1. Het is te arcade achtig met tanks die 8 schoten kunnen hebben en al.
Deel 3 keek ik weer naar uit met de preview filmpjes e.d. maar toen die uit kwam was het ook niet geweldig. Heb het tot nu toe nog niet gekocht, want heb nog geen lovende recensies erover gevonden.
Ik blijf wel bij CoH 1 met mods.
Ben benieuwd wat er over blijft van Relic of ze nog weer een goede RTS neer weten te zetten.
anandus
@Joostk5 april 2024 20:12
Ik vind in multiplayer (wat ik het meeste doe) COH2 fijner spelen dan COH1 om eerlijk te zijn.
hjstoit 5 april 2024 15:12
De release van coh3, was de game Meh! met veel potentie.
De afgelopen 2 patches hebben veel goed gemaakt en ik vind het nu een goed spel.

Ik hoop dat Relic nog lang blijft bestaan en dat ze veel hebben geleerd onder de vlag van Sega.

Wel verdrietig voor het personeel dat op zoek moet gaan naar een nieuwe baan.
Kurios @hjstoit5 april 2024 15:37
Ik heb het spel gekocht, helaas extreem slechte widescreen support. Zo'n RTS leent zich er juist extreem goed voor, maar het is compleet onbespeelbaar op een 5120x1440p paneel: enorme fisheye(alle units, gebouwen zijn vervormd) + extreem ingezoomd.

Hopelijk hebben ze iets in die patches daarvan gefixed.
sikkwittet 5 april 2024 14:22
Blijft relic wek nog bij Coh3 betrokken? Of blijft dat bij Sega?
GunGrave 5 april 2024 15:16
Relic heeft verzaakt een goede game neer te zetten.
Deze gevolgen waren al lang op komst, toch jammer voor het personeel.
Ikzelf speelde coh1, coh2 en nu speel ik coh3.

Weet iemand of de Saudi's deze studio ook gekocht hebben?
Marshal_Dutch @GunGrave7 april 2024 01:08
Ter info: "According to Sega, Relic Entertainment, probably best known for Company of Heroes and Age of Empires, is being sold to a newly established holding company owned by UK investment company Emona Capital LLP"

Bron: https://wolfsgamingblog.c...rtainment-amidst-layoffs/
Cycatrix 5 april 2024 17:00
Ik ben benieuwd waar de ontslagen vallen. Als ze de spellen die ze hebben nog willen ondersteunen zou het kunnen dat de ontslagen bij een spel dat nog in ontwikkeling is.

Ben ook benieuwd wat de investeerder wil, melken of investeren in een nieuwe rts. Na CoH3 en DoW3 heb ik toch wat minder vertrouwen in Relic.
Cergorach
5 april 2024 14:06
Het is onduidelijk hoeveel personeel er exact over is gebleven, maar dat zouden er wel eens ~180 kunnen zijn (of minder)...
codeneos @Cergorach5 april 2024 14:18
Gebaseerd op wat doe je deze aanname?
Centauriprime @codeneos5 april 2024 14:41
Linkeidin vermoed ik?
Cergorach
@codeneos5 april 2024 18:41
Linkedin en een aantal cijfers uit het gelinkte bron artikel van PCgamer (330-121-41). Het is super vaag, dus ik zou geen bron quote omdat die er gewoon niet echt is. En wat betreft de cijfers op Linkedin, is dat van voor of na de ontslagen? Heeft elk personeelslid een Linkedin page? Maar 41 ontslagen is een significante hoeveelheid ontslagen voor een bedrijf van dit formaat.
Orogima 8 april 2024 14:51
Hebben ze eigenlijk de rechten van hun games behouden bij het zelfstandig worden of zitten deze bij Sega?
Ik vind dit altijd zo onduidelijk of de rechten bij de uitgever of de ontwikkelaar zitten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.