Company of Heroes-studio houdt ontslagronde, week na afsplitsing van SEGA

Company of Heroes-ontwikkelaar Relic Entertainment houdt een ontslagronde. Dat maakt het bedrijf bekend op sociale media. De studio werd een week geleden zelfstandig; het bedrijf werd toen afgesplitst van SEGA.

"Eerder vandaag hebben we details over een ontslag gedeeld met Relic-medewerkers", schrijft de studio op LinkedIn. "Mensen ontslaan was geen makkelijke beslissing en die werd uitsluitend genomen met het doel om Relic de best mogelijke kans te geven om te overleven in een steeds onzekerdere industrie. Het weerspiegelt op geen enkele manier de expertise, de passie of het karakter van de betrokken medewerkers."

Relic meldt niet om hoeveel medewerkers het gaat. Een externe producer van Relic meldt in een apart LinkedIn-bericht echter dat het om 41 mensen gaat, merkte PC Gamer op. Vorig jaar ontsloeg de studio al 121 medewerkers als onderdeel van een reorganisatie.

De nieuwe ontslagronde volgt een week nadat Relic Entertainment een onafhankelijke studio werd. Het bedrijf was tot voor kort eigendom van SEGA, maar werd eind maart verkocht. Relic zou vervolgens doorgaan als een zelfstandig beheerde studio. Het bedrijf kon zelfstandig doorgaan met 'hulp van een externe investeerder'. Wie die investeerder is, is niet bekend.