Sega stelt release Company of Heroes 3 uit naar februari 2023

Sega heeft samen met ontwikkelaar Relic Entertainment besloten dat Company of Heroes 3 niet meer dit jaar verschijn. De rts moet nu op 23 februari 2023 verschijnen maakt de uitgever bekend.

Relic Entertainment heeft meer tijd nodig om de game af te maken. Een specifieke reden noemt Sega niet op zijn website, alleen dat er nog het een en ander 'gebalanceerd moet worden'. In een communityblog noemt Relic iets meer details over waarom de game nog niet verschijnt. Er moeten nog bugs gerepareerd worden en ook heeft de ontwikkelaar nog niet alle feedback verwerkt die uit de bètatests naar voren is gekomen.

Op basis van spelerfeedback uit de bètatests zijn tot dusver verschillende elementen in de game aangepast. Zo is er een optie voor een agressievere AI toegevoegd aan de dynamische campagne en zijn er grafische verbetering toegepast waardoor de game er beter uitziet volgens Relic. Ook zijn sommige voice-overs opnieuw opgenomen, waarbij beter is gelet op de accenten van de personages.

Om de puntjes op de i te kunnen zetten, komt de game niet meer op 17 november uit, maar wordt de nieuwe releasedatum 23 februari volgend jaar voor pc. Tweakers had afgelopen zomer voor het eerst de kans om hands-on te gaan met de rts.