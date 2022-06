Company of Heroes 3 krijgt deze week een publieke multiplayertest

Strategiegame Company of Heroes 3 krijgt vanaf dinsdag een publieke 'multiplayer pre-alpha'-test. Deze testversie komt gratis beschikbaar voor iedereen. De test omvat daarnaast verschillende spelmodi en speelvelden. De game komt volgend jaar officieel uit voor pc's.

De multiplayertest is vanaf maandag voor te downloaden, en kan vanaf dinsdag 18.00 uur Nederlandse tijd daadwerkelijk gespeeld worden. De testbuild moet ruim een week live zijn, tot donderdag 7 december op 5.00 uur 's nachts. De multiplayer pre-alpha komt beschikbaar via Steam, hoewel gebruikers zich daarvoor wel dienen in te schrijven op de Company of Heroes-website.

Tijdens de test kunnen spelers Company of Heroes 3 uitproberen op vier Italiaanse speelvelden. De testversie komt ook beschikbaar met 'een verscheidenheid van spelmodi'. Gamers kunnen zelf of gezamenlijk tegen computergestuurde vijanden spelen. De testbuild krijgt daarnaast een Skirmish vs AI- en een competitieve pvp-modus, schrijft Eurogamer. De testversie krijgt twee facties; de Verenigde Staten en Duitsland.

Ontwikkelaar Relic Entertainment kondigde Company of Heroes 3 in juli aan. De game speelt zich wederom af tijdens de Tweede Wereldoorlog in het bezette Italië. Het spel begint tijdens de invasie van de geallieerden in 1943. De strategiegame krijgt, naast de multiplayer, ook een singleplayercampagne. Het spel staat in de planning voor volgend jaar en komt beschikbaar op Steam. Tweakers publiceerde eerder een preview van de game.