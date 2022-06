Panasonic maakt melding van datalek na hack op intern netwerk

Het Japanse bedrijf Panasonic heeft bevestigd dat het is betrokken bij een datalek. Volgens Panasonic heeft een 'derde partij' illegaal toegang verkregen tot het netwerk van het bedrijf, waarbij 'bepaalde gegevens' zijn ingezien.

Panasonic schrijft in een persbericht dat hackers op 11 november 'illegaal toegang hebben verkregen' tot het netwerk van het bedrijf. Tegenover TechCrunch verduidelijkt een woordvoerder van Panasonic echter dat de ongeoorloofde toegang plaatsvond tussen 22 juni en 3 november, en dat dit op 11 november voor het eerst werd gedetecteerd.

Na een intern onderzoek is volgens Panasonic gebleken dat deze derde partij toegang heeft verkregen tot 'sommige gegevens' op een server. Het bedrijf verduidelijkt niet om wat voor gegevens dat gaat. Panasonic heeft melding van de hack gemaakt bij de autoriteiten en 'beveiligingsmaatregelen' genomen, 'waaronder stappen om externe toegang tot het netwerk te voorkomen'.

Het bedrijf werkt naar eigen zeggen ook samen met een bedrijf om de hack te onderzoeken, en om na te gaan of daarbij toegang is verkregen tot de persoonsgegevens van klanten of andere gevoelige data. Verder zijn er nog geen details bekend over de hack.