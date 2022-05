Panasonic laat zijn tv's vanaf volgend jaar door externe partner produceren

Panasonic gaat stoppen met de productie van televisies in zijn eigen fabriek in Pilsen, Tsjechië. Er komen volgend jaar nog wel gewoon nieuwe modellen uit van de Japanse fabrikant, maar die worden geproduceerd door een niet nader genoemde externe partner.

Panasonic heeft de plannen tegenover de website FlatpanelsHD bevestigd. Het gaat om de productie van toekomstige tv-modellen. Die zullen volgend jaar nog gewoon uitkomen en het productonderzoek en de productontwikkeling in zowel Japan als het Duitse Langen gaan ook onveranderd door. Panasonic zegt ook te garanderen dat het concurrerende modellen met 'de beste beeldkwaliteit' zal blijven aanbieden en benadrukt dat het enige verschil is dat de toekomstige tv's in een andere, externe fabriek zullen worden geassembleerd.

De Japanse fabrikant begon in 1996 in de fabriek in Pilsen met de productie. In het begin werd de fabriek gebruikt voor crt-televisies, waarna werd overgeschakeld op de productie van plasmatelevisies. Ook dat is alweer enige tijd voorbij. Momenteel wordt de fabriek gebruikt voor de productie van lcd-schermen en oled-tv's en in 2015 kwamen daar blu-rayspelers en opnameapparaten bij. Ook fabriceert het bedrijf warmtepompen in de fabriek. Wellicht dat het uitbesteden van de televisieproductie daarmee te maken heeft, zodat er meer ruimte komt om de productie van warmtepompen op te voeren.

Panasonic heeft de productie van een deel van zijn televisies eerder al overgeheveld naar externe partners, maar de duurdere midrange- en high-end-modellen werden altijd nog gemaakt in Pilsen. Het is nog onduidelijk waar het bedrijf zijn toekomstige televisies laat maken. Tot op heden heeft Panasonic naar eigen zeggen meer dan 37 miljoen televisies geproduceerd in Pilsen.