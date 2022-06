Panasonic brengt met update VRR- en 4k120-ondersteuning naar oled-tv's uit 2021

Panasonic brengt firmware uit voor zijn oled-tv's van dit jaar: de JZ980, JZ1000, JZ1500 en de JZ2000. Deze update is ook beschikbaar voor de JX940, een 4k-lcd-tv. Hiermee wordt 4k120 in volledige resolutie weergegeven en is VRR te combineren met 4k en HDR10.

De verbeteringen die toegevoegd zijn in firmwareversie 3.124, werken alleen via een zogeheten '4K120Hz Bypass Mode', die de gebruiker handmatig moet inschakelen in het beeldinstellingenmenu. Daarmee worden de verschillende beeldbewerkingsfuncties omzeild, wat vergelijkbaar is met Panasonics Pure Direct-modus.

De variable refresh rate-functionaliteit werkt tussen 48 en 120Hz. Daarbij is er nog wel een beperking: als in plaats van HDR10 gebruik wordt gemaakt van de hdr-standaard Dolby Vision, dan is 60Hz de maximale waarde voor VRR.

Panasonic heeft zijn high-end televisies van dit jaar specifiek uitgerust met functies voor gamers, maar op dat vlak was er een belangrijke beperking. Zodra VRR werd ingeschakeld of er sprake was van 120 beelden per seconde in combinatie met de native 4k-resolutie, werd slechts de helft van de verticale resolutie gebruikt. Dit issue van een gehalveerde verticale resolutie werd met name bekend toen het speelde bij de XH90 van Sony, een 4k-lcd-tv van vorig jaar.

Naar alle waarschijnlijkheid is dit terug te voeren op de capaciteiten van de HDMI 2.1-chipset van MediaTek, die in veel televisies van verschillende fabrikanten is terug te vinden, zoals die van Philips, Sony en Panasonic. Veelal is er een aparte, extra chip nodig om het probleem van de gehalveerde verticale resolutie op te lossen; anders kunnen er beperkingen aan de orde zijn. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de Philips 806-oled-tv van dit jaar; tv-reviewer Vincent Teoh stelde vast dat dit model ondanks het gebrek aan een extra processor wel 4k120 op volledige resolutie kan weergeven, maar dan alleen in de monitormodus en zonder auto low latency mode en VRR.