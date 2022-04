Samengevat De JZW2004 is het topmodel van Panasonic. Hij is flink aan de prijs, maar daar staat heel veel kwaliteit tegenover. De geluidskwaliteit is erg goed dankzij een indrukwekkend luidsprekersysteem met zeven discrete kanalen. De beeldkwaliteit is subliem dankzij een extra helder oledpaneel voor een schitterende hdr-weergave waarbij alle formaten worden ondersteund. Ook kunnen de hdr-beelden door een lichtsensor aan het omgevingslicht worden aangepast. Tel daarbij een lage inputlag, een vlot werkende interface en een schitterende bouwkwaliteit op en je houdt niet veel te wensen meer over, behalve een flinke financiële meevaller. Pluspunten Goede bouwkaliteit

Schitterende hdr-weergave

Hoge piekhelderheid

Prachtig geluid

Lage inputlag Minpunten Geen DTS-geluid Getest Panasonic TX-65JZW2004 Zwart Prijs bij publicatie: € 4.000,- Vanaf € 3.799,- Vergelijk prijzen

Twee jaar geleden introduceerde Panasonic op de CES in Las Vegas de eerste tv met omhoog gerichte luidsprekers achter het scherm. Hiermee konden de hoogtekanalen van Dolby Atmos-geluid via het plafond richting je oren worden gekaatst. Panasonic had dochtermerk Technics ingeschakeld voor het ontwerp van dit audiosysteem, waarmee een zeer ruimtelijke Atmos-weergave mogelijk werd zonder dat daarvoor extra luidsprekers moeten worden aangesloten.

De JZW2004 uit deze review is alweer de derde iteratie van deze oled-tv, die het topmodel vormt in de tv-line-up van Panasonic. Naast het unieke luidsprekersysteem, dat beschikt over maar liefst acht kanalen, heeft de tv een oledpaneel waarachter aluminiumfolie is aangebracht. Deze verspreidt de warmte, waardoor de oleds wat harder kunnen branden zonder dat dit schade oplevert. Hierdoor is dus een hogere piekhelderheid mogelijk, wat vooral bij hdr-weergave voordeel moet opleveren.

De JZW2004 is voorzien van een handige draaivoet en heeft twee CI+-slots. Dit model heeft HDMI 2.1-ingangen, waarmee de weergave van 4k-beelden met 120fps mogelijk is geworden. Er kunnen games worden weergegeven met een variabele framerate. De JZW2004 zal verkrijgbaar zijn in 55" en 65", waarvan wij de grootste maat hebben getest. Op het moment van schrijven waren er nog geen winkelprijzen bekend. De adviesprijzen zijn in ieder geval niet mals: drieduizend euro voor de instapmaat en vierduizend voor het grotere model.