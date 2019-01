Panasonic was op de CES van 2019 zo'n beetje de enige overgebleven fabrikant die nog geen 8k-televisie had aangekondigd. Toch had het Japanse merk een interessante aankondiging in de vorm van een nieuw oledtopmodel met een 4k-oledpaneel. Panasonics nieuwste oledtopper, die in de Verenigde Staten GZ2000 heet, zal bij ons worden verkocht als de GZW2004.

Op een evenement in een erg donkere club in Las Vegas werd de nieuwe tv onthuld. Door het weinige omgevingslicht zagen de hdr-beelden, getoond in de nieuwe hlg-photomodus, er indrukwekkend uit. Hoewel hdr in de fotografie al vele jaren eerder werd toegepast dan op televisies, was er tot voor kort nooit een formaat waarmee hdr-foto's ook daadwerkelijk met een groot dynamisch bereik op een beeldscherm konden worden vertoond.

Panasonic GZW2004 met hlg-foto

Naast hdr-foto's ondersteunt de GZW2004 uiteraard ook de nodige hdr-videoformaten. Op dit vlak heeft Panasonic zelfs een primeur, want deze televisie is de eerste hdr-tv die zowel hdr10+ als Dolby Vision ondersteunt. Beide formaten maken gebruik van dynamische metadata, waarmee de helderheid per shot kan worden aangepast. Tot nu toe waren consumenten gedwongen om te kiezen tussen het ene of het andere formaat en moesten ze partij kiezen in een format war waar geen mens op zat te wachten. Behalve voor deze twee formaten biedt de GZW2004 ondersteuning voor hdr10, dus met statische metadata, en hlg, dat geen gebruik maakt van metadata.

Het luidsprekersysteem is 'tuned by Technics' en biedt ondersteuning voor Dolby Atmos geluid. Er zijn wel meer televisies die Atmos-geluid kunnen weergeven, maar dat is dan meestal een karige implementatie die nauwelijks meerwaarde biedt boven gewoon stereogeluid. Bij een echt Atmos-systeem komt er natuurlijk niet alleen geluid van voren, maar is er rondom en zelfs van boven geluid te horen. Daarbij wordt van een groot aantal luidsprekers gebruikgemaakt.

Nu is het natuurlijk onmogelijk om alle kanalen van een goed surroundsysteem in een televisie onder te brengen, maar toch biedt de GZW2004 geluid van boven, doordat aan de achterkant luidsprekers zijn geplaatst die geluid in de richting van het plafond uitstralen. We hebben het kortstondig kunnen beluisteren tijdens de presentatie en de eerste indrukken waren positief. Een los audiosysteem kan zeker beter presteren, maar als je niet zit te wachten op losse luidsprekers en extra kabels, is dit een nette oplossing.

Naar boven gerichte luidsprekers achter het beeldpaneel

Tijdens de presentatie vertelde Panasonic dat de weergave nauwkeuriger is dan ooit, dankzij de nieuwe HCX PRO Intelligent Processor. Aan het, door LG Display geleverde, oledpaneel zouden bovendien hardwarematige aanpassingen zijn gemaakt, waardoor het met meer precisie aan te sturen is. De GZW2004 heeft nu een ingebouwde testpatroongenerator die te gebruiken is met CalMAN-software. Hiermee is ook een automatische kalibratie mogelijk. Daarnaast zou Panasonic de helderheid van het paneel hebben verbeterd. We hadden tijdens de presentatie niet het idee dat het scherm duidelijk helderder was dan dat van andere oledtelevisies. We zullen dus op een reviewexemplaar moeten wachten om te kunnen meten of Panasonic meer helderheid uit het scherm weet te persen dan andere fabrikanten.

Als besturingssysteem is gekozen voor het voormalige Firefox OS, dat nu door Panasonic zelf wordt onderhouden en My Home Screen 4.0 heet. Deze versie kan worden gebruikt met de spraakassistenten van Amazon en Google. De GZW2004 wordt leverbaar in de maten 55 en 65 inch. Wanneer dat precies is, weten we nu nog niet. Ook zijn er nog geen prijzen bekendgemaakt.