Panasonic brengt dit jaar vier series van oled-tv's uit

Panasonic heeft drie nieuwe series van oled-tv's aangekondigd, nadat begin dit jaar al het topmodel, de GZW2004, werd gepresenteerd. De nieuwe series heten GZT1506, GZW1004 en GZW954 en komen vanaf juni beschikbaar in de formaten 55" en 65".

Volgens Panasonic ondersteunen alle nieuwe oled-tv's hdr10, hdr10+, Dolby Vision, HLG en HLG Photo, net als de GZW2004 die in januari werd aangekondigd. Ook krijgen de nieuwe modellen dezelfde HCX Pro Intelligent-beeldprocessor en hebben ze allemaal een 4k-resolutie. Verder werken alle nieuwe oled-tv's ondersteuning samen met Google Assistent en Amazon Alexa.

Uit het persbericht van Panasonic wordt niet duidelijk wat de verschillen tussen de nieuwe modellen zijn, maar het verschil lijkt met name in de speakers te zitten. Alle modellen hebben Dolby Atmos-ondersteuning, maar de positionering van de speakers verschilt. Alleen het eerder aangekondigde topmodel heeft ook omhoog gerichte speakers.

De GZT1506 krijgt een zogenaamde Blade Speaker, volgens Panasonic is dat een 'krachtige voorruitgerichte luidspreker'. Over de speakers van de andere modellen geeft de fabrikant in het Nederlandse persbericht geen details.

Panasonic brengt de GZT1506, GZW1004 en GZW954 in juni uit. Het GZW2004-topmodel verschijnt in juli. Alle oled-tv's komen uit in de formaten 55" en 65". Adviesprijzen heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.