Panasonic toont transparant oledscherm met houten frame

Fabrikant Panasonic heeft op een beurs in het Italiaanse Milaan een transparant oledscherm met houten frame getoond. De elektronica van het scherm zit in het frame, waardoor gebruikers alleen een glasplaat met oleds zien. Het product komt vooralsnog niet op de markt.

Panasonic wil met de demonstratie kijken hoe de markt reageert en beslist dan of een product als dit zal uitkomen, zegt het bedrijf. Het transparante oledscherm staat op de Salone del Mobile in Milaan, die dinsdag begon en tot zondag zal duren. Het scherm staat op de stand van Vitra, een Zwitsers interieurmerk waar Panasonic mee heeft samengewerkt.

Het bedrijf heeft geen specs bekendgemaakt van het scherm, zoals de resolutie van het display of de maximale helderheid van de oleds. Daarnaast is het onduidelijk hoe gebruikers beelden op het display kunnen krijgen; er is niets bekend over aansluitingen of ondersteuning voor draadloze overdracht van beelden. Behalve de oleds zit er in het frame ook verlichting voor de ambiance rond het meubelstuk. Panasonic maakt al langer oled-tv's.