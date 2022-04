LG wil transparante oledpanelen combineren met schuifdeuren

LG wil transparante oledpanelen inzetten voor glazen deuren die automatisch open en dicht kunnen. Die kunnen dan bijvoorbeeld reclame tonen. LG gaat hiervoor samenwerken met het Zweedse ASSA Abloy.

Het resultaat van de samenwerking betreft de productie van automatische glazen deuren, die in openbare gelegenheden bijvoorbeeld bezoekers de weg kunnen wijzen met teksten of die reclamebeelden kunnen tonen. De videobeelden, teksten of andere afbeeldingen zijn daarbij aan te passen, met behoud van de transparantie.

LG zet hiervoor zijn 55EW5G-oledpaneel en SuperSign-software voor signage in. De 55EW5G heeft een maximale helderheid van 400cd/m² en een transparantie van 38 procent. De integratie moet gebeuren met de glazen schuifdeuren van ASSA Abloy Entrance Systems. Volgens LG kan zijn oledtechnologie eenvoudig aangepast worden voor gebruik in combinatie met verschillende deuren.

LG is al jaren bezig om oleds te gebruiken voor toepassingen op de signagemarkt. Naast de transparante oledpanelen, demonstreerde het bedrijf al in 2016 dubbelzijdige oledschermen voor reclamedoeleinden in bijvoorbeeld winkels. Eerder dit jaar toonde het bedrijf transparante oleds voor gebruik in de metro.