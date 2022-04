LG toont met OLED Shelf concept-tv met twee transparante oledpanelen

LG Display heeft meerdere nieuwe toepassingen getoond van zijn transparante 55"-oledpanelen. Zo toont het bedrijf een consumenten-tv met twee oledpanelen boven elkaar. Dit concept kan een niet-doorzichtig scherm naar beneden laten rollen, zodat de beelden beter te zien zijn.

Deze OLED Shelf moet aan de muur gehangen worden en kan volgens LG Display gebruikt worden om 'televisieseries of schilderijen' te laten zien. Omdat het scherm 40 procent transparant is, zou de televisie meer 'naadloos' in een omgeving opgaan. Zo kunnen gebruikers schilderijen achter de televisie hangen, die te zien zijn als de tv uitstaat.

Het is niet geheel duidelijk wat de toegevoegde waarde is van het extra paneel tijdens het televisiekijken. LG Display laat echter wel zien wat dat extra paneel kan toevoegen als er schilderijen worden getoond. Dan zou op dat onderste paneel informatie over dat schilderij getoond kunnen worden, blijkt uit een afbeelding gedeeld met The Verge.

De fabrikant deelt ook met dit medium dat in de bovenkant van de OLED Shelf een scherm zit dat naar beneden gerold kan worden. Dit scherm is niet doorzichtig. Beelden op transparante panelen kunnen er 'spookachtig' uitzien; dit scherm moet de beeldkwaliteit dan ook kunnen verbeteren door de televisie niet-transparant te maken.

De OLED Shelf heeft twee 55"-oledpanelen met elk een 1080p-resolutie. Deze panelen gebruikt LG Display in nog drie andere concepten, waaronder een Smart Window voor kantoorgebruik. Dit scherm zou in de muren van kantoren verwerkt kunnen worden en voor presentaties of videobelgesprekken inzetbaar zijn. Staat het scherm uit, dan is het een iets minder doorzichtig raam.

LG Display toont ook een concept van een Shopping Managing Showcase, een transparant scherm bedoeld voor winkels. Deze winkels kunnen producten achter dit scherm plaatsen en bijvoorbeeld animaties tonen, of de nadruk leggen op bepaalde onderdelen van de producten die erachter staan. Show Window heeft een vergelijkbare functie en wordt volgens LG Display nu in onder meer Seoul, Londen, China en Japan toegepast.

De LG Display Managing Showcase links en de Show Window.

Het LG-onderdeel neemt deze schermen mee naar de CES 2022. LG Display is niet hetzelfde bedrijf als LG Electronics. Electronics maakt producten die door consumenten gekocht kunnen worden. Display is een leverancier van schermpanelen en levert onder meer aan LG Electronics, maar ook aan externe bedrijven.