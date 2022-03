LG levert transparante oledschermen voor ramen in Chinese metro's

LG heeft transparante 55"-oledschermen geleverd voor gebruik als ramen in Chinese metro's. De schermen worden hierbij gebruikt voor het tonen van realtime informatie, zoals vertrekschema's, locaties, overstapmogelijkheden, lokale weerberichten, en het nieuws.

LG meldde eerder deze week in een persbericht dat de transparante oledschermen vooralsnog alleen gebruikt worden in metrolijn 6 in Beijing en metrolijn 10 in Shenzhen, zo schrijft ook Engadget. Er zijn ook plannen om het gebruik van dergelijke oledpanelen uit te breiden naar andere metrolijnen, meldt LG. Het bedrijf zal hiervoor samenwerken met spoorwegmaatschappijen en metrostations.

LG noemt geen specificaties van de gebruikte schermen. De resolutie en helderheid zijn bijvoorbeeld nog niet bekend. YouTube-kanaal AmazTech heeft een video van de oledramen gepubliceerd, waaruit blijkt dat de schermen mogelijk functioneren als touchscreens. LG noemt zelf geen touchfunctionaliteit in zijn persbericht.

Het bedrijf schrijft dat het verwacht dat de markt voor transparante schermen jaarlijks gemiddeld met 46 procent zal groeien. Tegen 2024 moet deze markt een totale waarde van ongeveer 4,17 miljard euro hebben, verwacht LG.