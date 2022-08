LG Display wil later dit jaar 20"-oledpaneel presenteren

LG Display wil later dit jaar een 20"-oledpaneel introduceren. De fabrikant zegt niet in wat voor apparaten deze panelen gebruikt kunnen worden. Het bedrijf wil daarnaast buigbare oledpanelen maken waarbij gebruikers zelf de kromming kunnen bepalen.

Tijdens de coronapandemie steeg de vraag naar 'beeldschermen voor persoonlijk gebruik', zegt LG Displays vicepresident Kang Won-seok volgens TheElec. Met het 20"-oledpaneel wil de schermfabrikant inspelen op die gestegen vraag. Mogelijk wordt het oledpaneel gebruikt voor kleine tv's of monitoren. Wanneer fabrikanten tv's of monitoren kunnen maken met het paneel, is niet duidelijk.

Naast het 20"-paneel werkt LG Display aan buigbare oledpanelen waarbij de gebruiker zelf de kromming kan bepalen. Zo kunnen gamers afhankelijk van het spel de kromming aanpassen. De meeste consumenten zouden een kromming van 800R tot 1000R willen. Dit staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een radius van respectievelijk 0,8 en 1 meter.

De schermen van LG Display zijn tijdens het gebruik te buigen, omdat het scherm maar één substraat gebruikt, merkt Kang op. Dit was waarschijnlijk een verwijzing naar Samsung Displays QD-oledschermen, die twee glassubstraten gebruiken en daardoor niet tijdens het gebruik te buigen zijn. LG Display is nu in gesprek met klanten over de ontwikkeling van het buigbaarschermsysteem.

Kang zei verder dat LG Display volgend jaar een transparant 77"-oledscherm wil introduceren. Nu is het grootste transparante oledscherm 55" groot. Dat scherm wordt bijvoorbeeld in Chinese metro's gebruikt, om in ramen informatie te kunnen weergeven.