'Samsung onderhandelt met LG Display over levering goedkope oledpanelen'

Samsung Electronics is in onderhandeling met panelenmaker LG Display over de levering van goedkope oledpanelen met een relatief lage maximale helderheid. Dat stelt althans het Koreaanse medium The Elec op basis van bronnen.

Er wordt al langer van uitgegaan dat Samsung Electronics in gesprek is over de afname van oledpanelen van LG Display. Volgens The Elec spitsen deze gesprekken zich toe op het afnemen van relatief goedkope oledpanelen met een wat lagere helderheid van 150cd/m².

Dit zouden panelen uit de zogeheten M-reeks zijn. Er zijn ook hoger gepositioneerde panelen uit de P- en R-reeks, met maximale helderheidswaarden van respectievelijk 180 en 200cd/m². Het gaat hier waarschijnlijk om de helderheid van een beeldvullende witte weergave. Doorgaans als over de maximale helderheid wordt gesproken bij oled-tv's, worden waarden van 700 tot 1000cd/m² genoemd; dat is op een venster van 10 procent.

Samsung Electronics zou deze panelen uit de M-reeks willen hebben om de winstgevendheid zoveel mogelijk op te stuwen, meldt The Elec op basis van bronnen. Samsung zou LG Display hebben gevraagd of het mogelijk is om een minder dure versie van de panelen uit de R-reeks te ontwikkelen, met nog altijd een helderheid van 200cd/m². Volgens bronnen is er een kans dat LG Display dit zal weigeren, omdat het bedrijf panelen uit de R-reeks voor hogere prijzen verkoopt aan bijvoorbeeld LG Electronics en Sony.

Het is niet bekend welke type paneel precies in welke oled-tv zit, maar het is aannemelijk dat panelen uit de R-reeks bijvoorbeeld in topmodellen zoals de LG G2 zitten en bijvoorbeeld in Sony's A90J van vorig jaar of in diens opvolger: de A90K. LG Electronics, de tak van LG die de televisies maakt, gebruikt alle drie typen panelen. Het bedrijf maakt ook goedkopere oledtelevisies, zoals die uit de B- en met name de A-reeks; daarin zitten vermoedelijk de goedkopere panelen, met de laagste helderheid.

Samsung zal dit jaar ook komen met een oled-tv op basis van een QD-oledpaneel van Samsung Display: de S95B. Dit is een andere oledtechniek dan die van LG Display. De QD-oledtechnologie van Samsung Display is echter nog betrekkelijk nieuw en de aantallen zullen nog omhoog moeten, net als de yields. Dat zal een van de redenen zijn dat Samung ook naar zijn rivaal LG kijkt voor oledpanelen. Daarnaast zal meespelen dat de marges bij lcd-televisies al langer onder druk staan.