Samsung brengt 55"- en 65"-QD-oled-tv vanaf mei uit in Nederland

Samsung heeft zijn eerste QD-oled-tv aangekondigd: de S95B. Deze 4k-tv verschijnt in 55 en 65 inch en zal waarschijnlijk in mei in Nederland te koop zijn. Daarnaast komt de Neo Qled 8K-tv in drie verschillende formaten naar Nederland en komt Samsung met nieuwe Lifestyle-tv's.

De S95B is voorzien van dezelfde Neural Quantum Processor voor 4k-upscaling als de andere nieuwe televisies van Samsung en draait op dezelfde Tizen-software met ingebouwde ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa. De tv is voorzien van Q-Symphony-geluid met Dolby Atmos.

Het scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels. Op de website van Samsung wordt een verversingssnelheid van 120Hz genoemd, maar dat zou tot 144Hz moeten gaan. De televisie ondersteunt de HDR10+-standaard voor dynamische metadata, maar niet Dolby Vision. De S95B maakt gebruik van Samsungs Motion Xcelerator Turbo+ om vertragingen en blur tegen te gaan, wat volgens Samsung voornamelijk handig is bij gaming. Ook is de televisie voorzien van een modus voor het verscherpen van diepte en een 'Eye Comfort'-modus waarbij het beeld automatisch minder blauw licht toont als het avond wordt.

Het 55"-model heeft in de VS een vanafprijs van 2200 dollar en het 65"-model kost 3000 dollar. De tv komt met een voet, maar Samsung rekent nog 120 dollar extra om het mogelijk te maken om de tv op te hangen en nog eens 130 tot 300 dollar voor een bijgeleverde muurbeugel. Hoeveel de televisie in Nederland gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de tv halverwege het tweede kwartaal van 2022 in Nederland te koop moet zijn, wat neerkomt op ergens in mei.

Er was al langer een gerucht dat Samsung QD-oled-tv's van 55" en 65" dit jaar zou uitbrengen. Tijdens de CES kreeg een QD-oledtelevisie van 65" van Samsung een innovatieprijs toegekend. Samsung begon in 2020 met de testproductie van QD-oledpanelen en zei destijds het in 2021 zou beginnen met massaproductie van de panelen.

QD-oled-tv's zijn gebaseerd op subpixels van blauwe oleds, die deels voorzien zijn van groene en rode quantumdotfilters. Volgens Samsung is de kleurweergave daardoor beter dan bij andere oled-tv's. Ook stelt de panelenmaker dat QD-oledpanelen betere kijkhoeken hebben dan panelen op basis van de witte oleds van LG Display. Verder stelt Samsung Display dat QD-oledpanelen een weergave kunnen verzorgen die helderder kan overkomen. Samsung zei begin dit jaar dat de panelen een helderheid van 1000cd/m² kunnen halen.

Neo Qled 8K en Lifestyle

Naast de QD-oled-tv's komt Samsung vanaf het tweede kwartaal ook met een nieuwe reeks Neo Qled 8K-tv's met miniledbacklight. Die waren al eerder aangekondigd. De tv's hebben, zoals de naam doet vermoeden, een 8k-resolutie en maken gebruik van een vergelijkbare engine als de S95B voor het upscalen naar 8k. De Neo Qled 8K komt in drie maten: 65", 75" en 85".

Op de site van Samsung is te zien dat de nieuwe QN800B 3999, 5799 en 7499 euro gaat kosten voor de 65"-, 75"- en 85"-modellen. De QN900B gaat 5699, 7699 en 9999 euro kosten. De 8K Neo-tv's van vorig jaar, de QN800A en QN900A, kosten in Nederland tussen de 2999 en 5999 euro en tussen de 4699 en 9999 euro.

Samsung The Serif

Ook heeft Samsung zijn Lifestyle-reeks opgefrist met nieuwe modellen van The Frame, The Serif en The Sero. De tv's zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren voorzien van een nieuw mat display dat spiegelingen moet verminderen en de kijkhoek moet vergroten. Dat is vooral handig voor The Frame. Hierdoor zou de kunst die Samsung op de tv's toont meer op een echt schilderij lijken.

Samsung heeft de Art Store daarnaast vernieuwd met toegang tot 1600 kunstwerken en een half jaar gratis toegang tot beelden van National Geographic. Het proefabonnement op de Art Store gaat daarnaast van een maand naar twee maanden. The Serif heeft naast een mat display ook een nieuwe matte afwerking gekregen en The Sero heeft een reeks verbeterde functies gekregen, waaronder een geoptimaliseerde verticale beeldweergave.