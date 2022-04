Samsung Display: QD-oled-tv-panelen halen helderheid van 1000cd/m²

Samsung Display meldt dat zijn QD-oled-panelen voor televisies een helderheid van 1000cd/m² kunnen halen. Dat doet het bedrijf mede op basis van bevindingen van certificeringsbedrijf SGS. Daarmee bevestigt Samsung Display eerdere suggesties over een dergelijke piekhelderheid.

Samsung Display noemt 1000cd/m² zonder erbij te zeggen op welke percentage van het scherm dat wordt gehaald. Vermoedelijk gaat het om de weergave van een wit vlak dat hooguit 10 procent van een zwart scherm beslaat. Bij een gemiddelde oled-tv van op basis van panelen van LG Display zit de piekhelderheid bij een dergelijk vlak grofweg rond de 700cd/m², al zijn er ook duurdere modellen die mede door aangepaste panelen en de eventuele aanwezigheid van een heatsink hogere piekhelderheidswaarden kunnen halen. Een voorbeeld daarvan is de Panasonic HZ2000, die op een venster van 10 procent rond de 900cd/m² haalt.

Verder haalt Samsung Display een aantal andere aspecten aan, zoals de capaciteit van zijn QD-oledpanelen om 90 procent van de Rec.2020-kleurruimte te kunnen weergeven. Dat zit bij oledpanelen van LG Display doorgaans tussen de 70 en 75 procent. Samsung Display richt hierbij ook meerdere keren zijn pijlen op zijn concurrent. Zo stelt Samsung Display dat de kleurweergave accurater is bij QD-oled en dat schermen op basis van deze technologie een weergave kunnen verzorgen die helderder kan overkomen. Ook stelt de panelenmaker dat QD-oledpanelen betere kijkhoeken hebben dan panelen op basis van de witte oleds van LG Display.

Samsung Display leek in de zomer van vorig jaar al te suggereren dat zijn QD-oledpanelen tot 1000cd/m² konden gaan. Een recente video van LinusTechTips, die door Samsung wordt gesponsord, worden bovenstaande bevindingen van Samsung Display in grote lijnen ook al genoemd. De makers van die video kregen alvast een voorproefje van QD-oled-tv's voorgeschoteld en mochten al wat metingen verrichten. Op basis daarvan werd er ook gesteld dat een helderheid van 1500cd/m² is gemeten bij een venster van 3 procent.

Vooralsnog is het wachten op de eerste QD-oled-producten. Zusterbedrijf Samsung Electronics heeft officieel nog geen televisies op basis van deze technologie aangekondigd; het enige wat wel verscheen vanuit Samsung Electronics over zijn QD-oled-tv's was summiere informatie op een CES-website waar onder meer een verversingssnelheid van 144Hz werd genoemd. Sony kondigde al wel een eerste QD-oled-tv aan en Alienware gaat in april een QD-oledmonitor uitbrengen. Samsung Display meldt dat het doorgaat met de massaproductie van QD-oledpanelen en dat het met een aantal klanten werkt om de technologie nog dit jaar en daarna op de markt te brengen.