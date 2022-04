In dit achtergrondverhaal wordt vooral teruggeblikt op een aantal relevante ontwikkelingen bij oled-tv's, waaronder pogingen de helderheid op te voeren en de steeds lagere prijzen. Ook wordt kort vooruitgeblikt aan de hand van QD-oled.

Het is je misschien moeilijk meer voor te stellen, maar om in 2016 een oled-tv aan te schaffen, moest je een klein vermogen neertellen. Een telefoontje naar of van je bank was bijna onontkoombaar met bedragen die konden oplopen tot 30.000 euro voor een 77"-versie. Het was toen nog een echt luxeproduct en onbereikbaar voor de massa. In de vijf jaren erna is veel veranderd; gelet op de huidige prijzen voelt het soms aan alsof oled-tv's al tot het mainstreamgedeelte van televisieland zijn toegetreden.