Het belangrijkste CES 2022-nieuws op een rij

Het nieuwe jaar begon druk op de Tweakers-redactie; de elektronicabeurs CES vond namelijk weer plaats. De afgelopen week is er zóveel aangekondigd, dat het lastig was om alles bij te houden. Net als voorgaande jaren, publiceren we daarom een overzicht met verschillende aankondigingen vanuit de Consumer Electronics Show 2022.

Televisies

Sony QD-Oled-tv

Tijdens de CES mag televisienieuws eigenlijk niet ontbreken en ook deze keer deden fabrikanten weer hun nieuwe modellen voor het komende jaar uit de doeken. Zo kondigde Sony zijn eerste televisies met een QD-oledscherm aan. QD-oledpanelen worden geproduceerd door Samsung. Dat bedrijf heeft zelf nog géén eigen QD-oled-tv's aangekondigd, hoewel er wel een QD-oledtelevisie van het bedrijf verscheen op de CES-website. Verder kwam LG met nieuwe oledtelevisies, waaronder zijn eerste 42"- en 97"-varianten. Ook andere fabrikanten kwamen met nieuwe oled-, lcd- en miniled-tv's.

Processors

AMD-ceo Lisa Su toont Ryzen 7000

Zowel AMD als Intel hebben nieuwe processors aangekondigd tijdens de CES. AMD onthulde zijn Ryzen 6000-apu's voor laptops, die over een geïntegreerde RDNA2-gpu beschikken. Ook toonde AMD een Ryzen 7 5800X3D-desktop-cpu met gestapelde 3D V-Cache. In de tweede helft volgen AMD's eerste 5nm-cpu's, Ryzen 7000, met een nieuwe LGA-socket en Zen 4-cores. Intel toonde op zijn beurt mobiele varianten van zijn twaalfde generatie processors, ofwel Alder Lake. Deze beschikken over krachtige P-cores en zuinige E-cores, net als de desktopvarianten. Voor desktops introduceert Intel meer Alder Lake-modellen, die niet overklokbaar zijn, en bijbehorende chipsets.

Videokaarten

AMD toont nieuwe RX 6000-laptop-gpu's

Alle drie de grote gpu-makers toonden tijdens de CES nieuwe videokaarten. AMD kwam met nieuwe RX 6000-laptop-gpu's, waaronder meer energiezuinige RX 6000S-modellen voor in dunne laptops. Die fabrikant toonde ook een Radeon RX 6500 XT en RX 6400 voor desktops. Intel toonde een teaser van zijn komende losse Arc Alchemist-gpu's. Die moeten dit kwartaal verschijnen, hoewel het bedrijf verwijzingen naar die releaseperiode van zijn website heeft geschrapt. Nvidia toonde een GeForce RTX 3050 voor desktops en een RTX 3080 Ti voor laptops. Er komt ook een GeForce RTX 3090 Ti-desktopvideokaart met sneller geheugen.

Laptops

Lenovo toont een ThinkBook met twee

schermen tijdens de CES

Op laptopgebied was er wederom veel te zien tijdens de CES. Fabrikanten toonden bijvoorbeeld laptops met de nieuwe, eerdergenoemde processors en videokaarten die ook tijdens de beurs zijn aangekondigd. Daarnaast verschenen er enkele opvallende apparaten. Lenovo toonde een ThinkBook met een breed 21:10-scherm en een tweede scherm naast het toetsenbord. TCL kwam met zijn allereerste laptop en LG toonde zijn eerste gaminglaptop in de UltraGear-serie. Verder werden er verschillende laptops met oledscherm getoond, en werden er wederom modellen met een 'hoger' 3:2- of 16:10-scherm getoond; een trend die de laatste paar jaar speelt.

Smartphones

De Samsung Galaxy S21 FE

Qua smartphones was het rustig tijdens de CES. Samsung onthulde een Fan Edition-versie van zijn Galaxy S21. Deze FE-uitvoering beschikt over een Qualcomm Snapdragon 888-soc, ook in Europa. Die telefoon verschijnt binnenkort voor 749 euro. OnePlus deelde enkele details over zijn komende flagship. Het bedrijf toonde het ontwerp van de OnePlus 10 Pro en bevestigde dat die telefoon bedraad snelladen op 80W ondersteunt. Google kondigde aan dat het Android beter wil integreren met ChromeOS en Windows en kondigde daarom nieuwe Fast Pair-functies aan, dit in de loop van dit jaar beschikbaar moeten komen.

Netwerk en smarthome

ASUS toont een nieuwe Wi-Fi 6E-router

Enkele fabrikanten kwamen tijdens de CES met Wi-Fi 6E-routers, die ondersteuning bieden voor de 6GHz-band. Ook qua smarthomeproducten was het niet stil vanuit de beurs. Zo nodigde Razer fabrikanten van slimme verlichting uit om zijn Chroma RGB-standaard te ondersteunen. Dat bedrijf komt later dit jaar met een app voor het bedienen van smarthomeverlichting. TP-Link, Arlo en Eve Systems kwamen verder met nieuwe smarthomeapparatuur en Samsung toonde een tablet die is bedoeld voor het bedienen van smarthomeapparaten.

Monitoren

Alienwares QD-Oled-ultrawide

Ook dit jaar werden er volop monitoren getoond tijdens de CES. Alienware kwam bijvoorbeeld met een ultrawide met een QD-oledpaneel. De CES-website noemde ook een QD-oledmonitor van Samsung, maar die is nog niet officieel aangekondigd. Samsung toonde wel een 4k-monitor met 240Hz-refreshrate en miniledbacklight. Verder kwamen fabrikanten met 1440p-360Hz-monitoren en verschillende bedrijven toonden oledschermen.

Computerspul

Phanteks toont een uitschuifbare

mini-ITX-behuizing

Tijdens de CES werden onder andere nieuwe ssd's getoond. Adata demonstreerde prototypes van PCIe 5.0-ssd's voor consumenten, die sequentiële leessnelheden tot 14GB/s haalden. Samsung toonde op zijn beurt PCIe 5.0-ssd's voor servers en datacenters.

Verder kondigden fabrikanten nieuwe voorgebouwde pc's aan. Qua componenten kwam Phanteks met een mini-ITX-behuizing die uitschuifbaar is voor extra koelingsmogelijkheden. Adata toonde een concept van een muis met geïntegreerde ssd.

Automotive

BMW's conceptauto met E Ink

Tijdens de CES zijn er meerdere ontwikkelingen getoond op het gebied van automotive. Zo toonde Mercedes-Benz een Vision EQXX-conceptauto, die volgens de fabrikant zelf een actieradius van 1000km kan halen. BMW toonde een auto die bedekt is met E Ink, terwijl Sony overweegt om elektrische auto's te gaan verkopen. Dat bedrijf toonde ook een conceptauto, een Vision-S 02-suv. Intel-dochterbedrijf Mobileye werkt verder aan een soc voor 'level 4'-autonoom rijden, wat betekent dat er tijdens het rijden nagenoeg geen handelen door een menselijke bestuurder vereist is. Die chip moet eind 2023 gereed zijn.

Overig

Razers modulaire conceptbureau

Uiteraard was er nog veel meer te zien op de beurs. Razer toonde een 'modulair' conceptbureau met ingebouwde pc en een 65"-oledscherm, en introduceerde een Pro-versie van zijn Zephyr-mondkapje, dat wederom wordt voorzien van rgb-leds maar nu ook spraakversterking biedt. Sony deelde meer details over zijn volgende PS VR-headset en Qualcomm werkt samen met Microsoft aan nieuwe chips voor AR-brillen. Alienware kwam tot slot met een conceptsysteem waarmee pc-games naar meerdere apparaten gestreamd kunnen worden.

