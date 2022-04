Intel introduceert 22 nieuwe Alder Lake-cpu's en H670-, B660- en H610-chipsets

Intel introduceert 22 nieuwe Alder Lake-processors voor desktops. Het gaat om de non-K-varianten in Core i3-, i5-, i7- en i9-uitvoeringen en T-versies met een lager verbruik. Ook introduceert Intel nieuwe chipsets in de 600-serie voor goedkopere moederborden.

Intel bracht eind vorig jaar de eerste Alder Lake-processors uit, maar dat bleef beperkt tot een select aantal. Tot nu toe waren alleen de overklokbare K-modellen verkrijgbaar, in combinatie met dure Z690-moederborden. Op de CES-beurs introduceert Intel de volledige line-up van Alder Lake-processors. Die bevat onder andere goedkopere Core i3- en i5-uitvoeringen met minder cores. Intel gebruikt bij die modellen geen Efficiency-cores. De Core i5-12600 heeft zes Performance-cores en de i3's hebben er vier.

In totaal voegt Intel 22 nieuwe modellen toe aan de line-up. De non-K-versies van de Alder Lake-processors, zoals de Core i9-12900, Core i7-12700, Core i5-12600 en Core i3-12300, hebben een opgegeven Base Power van 65W. Dat is veel minder dan de 125W van de K-versies. Daar staat tegenover dat de kloksnelheden lager zijn. Er zit vooral verschil in de opgegeven basekloksnelheid.

Intel introduceert ook een aantal F-varianten zonder geïntegreerde gpu. Dat gaat om de i9-12900F, i7-12700F, i5-12400F en de i3-12100F. Deze hebben op het ontbreken van de gpu na dezelfde specificaties als de reguliere modellen.

Verder presenteert Intel zeven T-versies van Alder Lake-processors. Het gaat om een line-up vanaf de Core i3-12100T tot aan de Core i9-12900T. Deze modellen hebben dezelfde core-configuraties als de gelijknamige versies zonder T-aanduiding, maar een lager verbruik. De Base Power is ingesteld op 35W. Dat is mogelijk dankzij de veel lagere basekloksnelheid. Deze processors zijn bedoeld voor pc's of all-in-one's met een kleine formfactor.

Intel Alder Lake-processors voor desktops Model Cores (threads) Kloksnelheden

P-cores Caches Gpu Base- en

Max Power Prijs Intel Core i9-12900K 8P + 8E (24) Base: 3,2GHz

Boost: 5,2GHz L3: 30MB

L2: 14MB UHD 770 125W-241W Intel Core i9-12900 8P + 8E (24) Base: 2,4GHz

Boost: 5,1GHz L3: 30MB

L2: 14MB UHD 770 65W-202W $489 Intel Core i9-12900F 8P + 8E (24) Base: 2,4GHz

Boost: 5,1GHz L3: 30MB

L2: 14MB Geen 65W-202W $464 Intel Core i9-12900T 8P + 8E (24) Base: 1,4GHz

Boost: 4,9GHz L3: 30MB

L2: 14MB UHD 770 35W-106W $489 Intel Core i7-12700K 8P + 4E (20) Base: 3,6GHz

Boost: 5,0GHz L3: 25MB

L2: 12MB UHD 770 125W-190W Intel Core i7-12700 8P + 4E (20) Base: 2,1GHz

Boost: 4,9GHz L3: 25MB

L2: 12MB UHD 770 65W-180W $339 Intel Core i7-12700F 8P + 4E (20) Base: 2,1GHz

Boost: 4,9GHz L3: 25MB

L2: 12MB Geen 65W-180W $314 Intel Core i7-12700T 8P + 4E (20) Base: 1,4GHz

Boost: 4,7GHz L3: 25MB

L2: 12MB UHD 770 35W-99W $339 Intel Core i5-12600K 6P + 4E (16) Base: 3,7GHz

Boost: 4,9GHz L3: 20MB

L2: UHD 770 125W-150W Intel Core i5-12600 6P + 0E (12) Base: 3,3GHz

Boost: 4,8GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB UHD 770 65W-117W $223 Intel Core i5-12600T 6P + 0E (12) Base: 1,4GHz

Boost: 4,6GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB UHD 770 35W-74W $223 Intel Core i5-12500 6P + 0E (12) Base: 3,0GHz

Boost: 4,6GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB UHD 770 65W-117W $202 Intel Core i5-12500T 6P + 0E (12) Base: 2,0GHz

Boost: 4,4GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB UHD 770 35W-74W $202 Intel Core i5-12400 6P + 0E (12) Base: 2,5GHz

Boost: 4,4GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB UHD 730 65W-117W $192 Intel Core i5-12400F 6P + 0E (12) Base: 2,5GHz

Boost: 4,4GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB Geen 65W-117W $167 Intel Core i5-12400T 6P + 0E (12) Base: 1,8GHz

Boost: 4,2GHz L3: 18MB

L2: 7,5MB UHD 730 35W-74W $192 Intel Core i3-12300 4P + 0E (8) Base: 3,5GHz

Boost: 4,4GHz L3: 12MB

L2: 5MB UHD 730 60W-89W $143 Intel Core i3-12300T 4P + 0E (8) Base: 2,3GHz

Boost: 4,2GHz L3: 12MB

L2: 5MB UHD 730 35W-69W $143 Intel Core i3-12100 4P + 0E (8) Base: 3,3GHz

Boost: 4,3GHz L3: 12MB

L2: 5MB UHD 730 60W-89W $122 Intel Core i3-12100F 4P + 0E (8) Base: 3,3GHz

Boost: 4,3GHz L3: 12MB

L2: 5MB Geen 58W-89W $97 Intel Core i3-12100T 4P + 0E (8) Base: 2,2GHz

Boost: 4,1GHz L3: 12MB

L2: 5MB UHD 730 35W-69W $122

Nieuwe modellen dikgedrukt in tabel

Pentium en Celeron

Naast de nieuwe Intel Core-processors, presenteert Intel ook een Pentium- en Celeron-processor gebaseerd op de Alder Lake-architectuur. Deze cpu's zijn voorzien van twee P-cores en hebben geen Turbo-functie. De Celerons hebben ook geen HyperThreading. De reguliere uitvoeringen hebben een Base Power van 45W en er zijn lager geklokte T-versies met een Base Power van 35W. Omdat de processors geen Turbo-functie hebben, geeft Intel geen Max Power-waarde op.

Model Cores (threads) Kloksnelheden

P-cores Caches Gpu Base Power Prijs Pentium Gold G7400 2P + 0E (4) Base: 3,7GHz

Boost: - L3: 6MB

L2: 2,5MB UHD 710 45W $64 Pentium Gold G7400T 2P + 0E (4) Base: 3,1GHz

Boost: - L3: 6MB

L2: 2,5MB UHD 710 35W $64 Celeron G6900 2P + 0E (2) Base: 3,4GHz

Boost: - L3: 4MB

L2: 2,5MB UHD 710 45W $42 Celeron G6900T 2P + 0E (2) Base: 2,8GHz

Boost: - L3: 4MB

L2: 2,5MB UHD 710 35W $42

600-series chipsets

Samen met de nieuwe processors introduceert Intel drie nieuwe chipsets in de 600-serie voor moederborden. Het gaat om de H670-, B660- en H610-chipsets, die naar gelijknamige moederborden zullen komen. De chipsets hebben minder features dan de huidige Z690-chipset en zullen hun weg vinden naar goedkopere moederborden. De nieuwe chipsets ondersteunen het overklokken van processors niet en hebben minder PCIe-lanes. De goedkoopste H610-chipset heeft geen ondersteuning voor PCIe 4.0.

In de afgelopen weken verscheen er al informatie online over H610- en B660-moederborden van onder andere Gigabyte en MSI en H670-moederborden van ASUS. Daaruit bleek dat er net als bij de Z690-moederborden verschillende uitvoeringen komen voor DDR5- of DDR4-geheugen.

Chipset Z690 H670 B660 H610 Overklokken cpu Ja Nee Nee Nee Overklokken geheugen Ja Ja Ja Nee Geheugenkanalen 2 2 2 1 DMI 4.0-lanes 8 8 4 4 PCIe 4.0-lanes via chipset Tot 12 Tot 12 Tot 6 - PCIe 3.0-lanes via chipset Tot 16 Tot 12 Tot 8 8 Sata 3.0-poorten Tot 8 Tot 8 4 4 Max. USB-aansluitingen 14 14 12 10 Max. USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen (20Gbit/s) 4 2 2 - PCIe RAID-ondersteuning Ja Ja Nee Nee Wi-Fi 6E-integratie Ja Ja Ja Ja

Nieuwe stock-koelers

Met de introductie van de non-K-processors introduceert Intel ook nieuwe luchtkoelers die meegeleverd zullen worden in de boxed-uitvoeringen. Dat gaat om de Laminar RH1, RM1 en RS1. Eerstgenoemde is een iets zwaarder uitgevoerde versie met argb-verlichting. Deze wordt gecombineerd met Core i9-processors. De RM1 is het basismodel dat geleverd zal worden met Core i3's, i5's en i7's. De RS1 zal Intel bundelen met Pentium- en Celeron-processors.

Intel Laminar RH1, RS1 en RM1