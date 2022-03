Afbeeldingen tonen ASUS-moederborden met Intel H670- en B660-chipsets

Er zijn afbeeldingen van komende ASUS-moederborden voor Intel Alder Lake-cpu's verschenen. Het betreffen modellen in de TUF-, Prime- en ROG Strix-series met H670- en B660-chipsets. Vermoedelijk worden de moederborden tijdens de CES aangekondigd.

VideoCardz heeft afbeeldingen gepubliceerd van vier onaangekondigde ASUS-moederborden, die beschikken over een H670- of B660-chipset. Die chipsets zijn lager gepositioneerd dan de huidige Z690-chipset voor Alder Lake-cpu's. Onder andere de mogelijkheid om de cpu te overklokken ontbreekt, hoewel de geheugensnelheid nog wel opgehoogd kan worden. Leaker momomo_us deelde eerder deze maand specificaties van de vermeende chipsets op Twitter.

VideoCardz toont onder andere een ASUS TUF Gaming H670-Pro Wi-Fi D4, die DDR4-geheugen ondersteunt. De doos van het moederbord toont dat TUF Gaming-model beschikt over een PCIe 5.0 x16-slot. Het moederbord heeft ook vier M.2-slots. Op het moederbord is te zien dat deze over PCIe 4.0-interfaces beschikken. Deze variant beschikt verder over zes USB-poorten van het type A, een USB-C-poort en Wi-Fi 6-ondersteuning.

Het tweede H670-model komt beschikbaar in de Prime-serie, lijkt lager gepositioneerd te zijn en ondersteunt ook DDR4-geheugen. Dit moederbord beschikt niet over een PCIe 5.0-slot. De Prime H670-Plus D4 heeft daarnaast drie M.2-slots, maar het is niet duidelijk te zien welke PCIe-generatie deze ondersteunen. Dit H670-moederbord heeft verder zeven USB-A-aansluitingen en een USB-C-connector.

De ASUS TUF Gaming H670-Pro Wi-Fi D4 (boven) en Prime H670-Plus D4. Afbeeldingen via VideoCardz

ROG Strix B660-moederborden

Verder toont VideoCardz twee B660-moederborden in de ROG Strix-serie. De ASUS ROG Strix B660-F Gaming Wi-Fi heeft een PCIe 5.0 x16-slot en drie M.2-slots, waarvan er in ieder geval een PCIe 4.0-ondersteuning lijkt te bieden. De ROG Strix B660-A Gaming Wi-Fi D4 heeft drie M.2-slots en ondersteunt DDR4-geheugen.

De H670- en B660-chipsets worden al langer verwacht, hoewel er recent geruchten rondgingen dat de H670-chipset mogelijk geschrapt zou worden. Dit lijkt, gelet op de uitgelekte afbeeldingen, niet het geval te zijn. Vermoedelijk worden de nieuwe chipsets en bijbehorende moederborden aangekondigd rond de CES in Las Vegas. Intel houdt op 4 januari om 19.00 uur Nederlandse tijd een keynote met nieuwe productaankondigingen. Naast de nieuwe chipsets, worden ook nieuwe laptopprocessors en niet-overklokbare Alder Lake-desktopprocessors verwacht. Intel zal naar verwachting ook zijn eerste Arc Alchemist-gpu's aankondigen.

De ROG Strix B660-moederborden. Afbeeldingen via VideoCardz