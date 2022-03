Overheid NL gaat standaard IPv6 activeren voor e-mailverkeer via Exchange Online

Nederlandse overheidsinstanties die gebruikmaken van Microsoft Exchange Online gaan vanaf medio januari automatisch e-mailverkeer via IPv6 ondersteunen. Dat meldt adviescommissie Forum Standaardisatie. Momenteel gebeurt dat alleen als opt-in.

Forum Standaardisatie meldt dat dit voortkomt uit een afspraak tussen de Nederlandse overheid en Microsoft. De invoering van e-mailverkeer via IPv6 zal gefaseerd plaatsvinden, meldt de adviescommissie. Momenteel is dergelijke IPv6-ondersteuning alleen mogelijk als opt-in: overheidsdiensten moeten handmatig IPv6-ondersteuning aanzetten, door een verzoek daarvoor aan Microsoft te sturen. Volgens Forum Standaardisatie heeft tot nu toe 40 procent van de overheidsorganisaties dit gedaan.

Vanaf halverwege januari 2022 wordt dit echter automatisch gedaan voor overheden. Organisaties kunnen nog wel een individueel verzoek indienen om IPv6 alsnog uit te zetten. Vanaf 26 januari wordt de activering gestart bij alle Nederlandse gemeenten die gebruikmaken van Microsoft Exchange maar IPv6 nog niet hebben geactiveerd. Later in het voorjaar volgen andere overheidsorganisaties, schrijft Forum Standaardisatie.

Ondersteuning voor IPv6 wordt binnenkort verplicht voor Nederlandse overheidsinstanties. In april 2020 werd een overheidsbrede afspraak gemaakt dat alle Nederlandse overheidssites en e-maildiensten bereikbaar moeten worden via IPv6, met een deadline van 31 december 2021. Forum Standaardisatie meldt nu dat de nieuwe afspraak met Microsoft ervoor moet zorgen dat ook 'achterblijvende overheidsorganisaties' die Exchange gebruiken binnenkort alsnog aan die afspraak voldoen.

Begin dit jaar waarschuwde deze adviescommissie al dat te weinig sites van de overheid IPv6 gebruiken om aan de doelstelling te voldoen. Uit metingen bleek dat met name het aantal maildomeinen met IPv6-ondersteuning laag lag. Volgens de meest recente cijfers uit september 2021 is 80 procent van de overheidswebsites bereikbaar via IPv6. Voor overheidsmail gold dat voor 46 procent. De volgende meting wordt in maart gepubliceerd.