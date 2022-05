China wil tegen 2030 volledig zijn overgestapt op IPv6

De Chinese regering heeft een plan uitgezet dat grootschalige invoering van IPv6 moet bevorderen. Eind 2023 wil het land 700 miljoen actieve IPv6-gebruikers hebben en in 2030 moet China een single-stack IPv6-netwerk hebben.

De Cyberspace Administration of China schrijft dat het de invoering van IPv6 wil versnellen, waarbij de instantie onder andere verschillende doelstellingen voor de komende vijf jaar noemt. Tegen 2023 moet het land bijvoorbeeld 700 miljoen actieve IPv6-gebruikers hebben en moeten er 200 miljoen iot-apparaten gebruikmaken van IPv6, schrijft ook de Britse website The Register.

Ook moeten de belangrijkste binnenlandse netwerken tegen die tijd overgestapt zijn op IPv6. Daarbij noemt de Chinese overheid 'datacenters, content distribution-netwerken, platforms voor clouddiensten en dns-systemen. Verder moeten alle nieuwe internetrouters in China standaard IPv6-ondersteuning hebben ingeschakeld tegen 2023.

Twee jaar later, in 2025, moet China 800 miljoen actieve IPv6-gebruikers hebben en moet het aantal iot-apparaten met een IPv6-verbinding verdubbeld zijn tot 400 miljoen, blijkt uit de plannen van China. 70 procent van het mobiele dataverkeer zou in 2025 via IPv6 moeten lopen en alle nationale overheidswebsites van China moeten in dat jaar zijn overgestapt op IPv6. Minstens de helft van alle actieve Chinese thuisrouters zou in dat jaar ook het protocol moeten ondersteunen, vindt de CAC.

Het zou daarna nog ongeveer vijf jaar duren voordat China de IPv6-uitrol volledig voltooit, en daarmee een single-stack IPv6-netwerk zou aanbieden, claimt de overheidsorganisatie. Dat wil zeggen dat het Chinese netwerkverkeer rond 2030 volledig zou lopen via de IPv6-stack, en dat er geen enkel gebruik wordt gemaakt van het IPv4-protocol.

De Chinese overheid zet al langer in op de overstap naar IPv6. In 2017 introduceerde het een actieplan voor de invoering van IPv6. Volgens China is er met dat plan een toename in de invoering van dat protocol waargenomen, maar wil het land zich via de nieuwe plannen hiervoor verder inzetten.

Volgens statistieken van Akamai loopt 23,3 procent van het Chinese internetverkeer momenteel via IPv6. Daarmee staat het land op plek 33 van de wereld. Ter illustratie: voor Nederland ligt dat percentage momenteel op 29,1 procent, wat goed is voor een 25ste plek. België staat op de vijfde plek met een percentage van 45,2 procent.

IPv6 heeft verschillende voordelen ten opzichte van IPv4, waaronder een groter aantal beschikbare IP-adressen. De laatste beschikbare IPv4-adressen binnen bijvoorbeeld Europa, Rusland en West-Azië zijn bijvoorbeeld al uitgedeeld.

De Nederlandse regering werkt ook aan de adoptie van IPv6 en wil dat eind dit jaar alle overheidswebsites bereikbaar moeten zijn via IPv6. In maart stelde het Forum Standaardisatie dat in februari van dit jaar zo'n 74 procent van de overheidswebsites en 35 procent van de overheidsmail bereikbaar is via dat protocol. De adviescommissie gaf daarbij wel aan dat de toename daarin te traag verloopt, en dat overheidsorganisaties nog flink aan de bak moeten om dat doel te behalen. Volgens Logius zijn inmiddels 85 procent van de Nederlandse gemeentewebsites bereikbaar via IPv6.