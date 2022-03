Adviescommissie: te weinig sites bij overheid gebruiken IPv6 om doel te halen

Alle Nederlandse overheidswebsites en e-maildomeinen moeten voor het einde van het jaar bereikbaar zijn met IPv6. Dat doel lijkt niet te worden gehaald, waarschuwt adviescommissie Forum Standaardisatie.

Een flink aantal overheidsorganisaties moet dit jaar flink aan de bak om de gestelde doelen te halen, schrijft Forum Standaardisatie. Vorig jaar in april besloot het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid dat overheidsinstanties voor het eind van 2021 volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6, naast IPv4.

Met name het aantal maildomeinen met IPv6-ondersteuning ligt laag. Momenteel is zo'n 35 procent van de e-maildomeinen van de overheid bereikbaar via IPv6. Ook de ondersteuning van IPv6 bij websites vergt volgens de adviescommissie met 74 procent meer aandacht. De organisatie roept overheden op om hun leveranciers actief te vragen om hun websites en e-mailvoorzieningen per IPv6 bereikbaar te maken.

Twee keer per jaar voert Forum Standaardisatie een meting uit van de implementatie van internetstandaarden bij de overheid met behulp van Internet.nl. De laatste meting is van september 2020. In het eerste kwartaal van dit jaar publiceert de adviescommissie een nieuwe meting.