Google test ingeven tekstcommando's in Chrome

Google is begonnen met het testen van Commander, een functie in Chrome om tekstcommando's in te geven in een aparte interface. Daarmee kunnen gebruikers functies snel activeren, of een Google Docs-, Sheets- of Meet-pagina openen.

De functie is actief in de Canary-versie van Chrome 91, ontdekte Techdows. Dat werkt door de flag voor Commander te activeren en de browser te herstarten. Daarna kunnen gebruikers op Crtl-Space drukken om een apart menu midden-boven in de browser te openen.

Via dat menu is het mogelijk om via tekst commando's te zoeken, zoals voor het openen of sluiten van tabbladen, het bookmarken van tabbladen en alle andere browserfuncties. Ook is het mogelijk om een nieuwe Google Doc, Google Sheet of Google Meet-conferentie aan te maken met het menu. De meeste commando's waren al bereikbaar door toetscombinaties.

Het is onbekend wat Google precies met de functie wil en of ze in deze variant beschikbaar komt in de browser. De interface doet denken aan Quick Commands in de Vivaldi-browser, merkt Techdows op. Chrome 91 zou volgens het huidige releasepatroon rond eind mei uitkomen.