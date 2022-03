Ontwikkelaar: uitgever Nacon heeft onze game gekraakt en op Steam gezet

De Oekraïense ontwikkelaar Frogwares zegt dat uitgever Nacon zijn game The Sinking City heeft gekraakt en illegaal op Steam heeft uitgebracht. De twee partijen hadden eerder een overeenkomst, maar die is opgezegd. De bedrijven hebben al langer onenigheid.

The Sinking City staat sinds eind februari op Steam, op naam van uitgever Nacon en met als ontwikkelaar Frogwares. De ontwikkelaar zegt sinds het verschijnen van de Steam-versie dat spelers die niet moeten kopen, omdat het niet de officiële versie is.

Volgens Frogwares heeft uitgever Nacon de game gekocht op Gamesplanet, die versie gekraakt en vervolgens een illegale kopie ingediend bij Valve, die versie is nu beschikbaar op Steam. In een video op YouTube en in een blogpost zet de ontwikkelaar uiteen hoe dat volgens hen precies gelopen is.

Nacon, een jaar geleden nog bekend onder de naam Bigben Interactive, probeert al langer de master van de game te bemachtigen via rechtszaken, maar tot twee keer toe heeft een Franse rechter bepaald dat Frogwares die niet aan de uitgever hoeft af te staan. Er loopt nog een rechtszaak over het publiceren van de Steam-versie door Nacon, die wordt volgens Frogwares pas in de komende maanden of jaren beslist.

Frogwares heeft de versie die nu op Steam staat geanalyseerd en ziet sporen die bewijzen dat het gaat om de versie van de game die de ontwikkelaar op Gamesplanet heeft uitgebracht. Nacon heeft de game gekraakt, logo's verwijderd en de executable aangepast. Daarvoor had de uitgever ook een encryptiesleutel nodig en Frogwares zegt dat bekend is hoe het bedrijf die in handen heeft gekregen. Details daarover geeft de ontwikkelaar niet, maar in een rechtszaak wil de studio dit als bewijs aanleveren.

Volgens Frogwares heeft Nacon de Deluxe-versie van de game gekopieerd en op Steam gezet. Die bevat dlc die is uitgebracht nadat de samenwerking tussen Frogwares en Nacon tot een einde kwam. De Oekraïense ontwikkelaar beschuldigt de Franse uitgever dan ook van het stelen van deze inhoud.

Nacon zegt volgens Eurogamer in een reactie dat op Steam enkel de reguliere versie van het spel staat en dat de uitgever het recht heeft om die te publiceren. Nacon zegt meer dan tien miljoen euro betaald te hebben aan Frogwares voor het ontwikkelen van de game. De studio wil volgens de uitgever de voorwaarden in het contract in hun eigen voordeel herzien. Volgens Nacon is de Steam-versie een officiële uitgave en geen illegale kopie.

The Sinking City kwam in 2019 uit, maar nadat het spel verscheen, kregen Frogwares en Nacon ruzie over uitbetalingen en rechten. Frogwares verbrak daarmee de samenwerking met de uitgever en haalde de game uit digitale downloadwinkels. Volgens de studio liepen betalingen honderden dagen achter en had Nacon alleen het recht om de game te publiceren, terwijl de uitgever zegt ook rechten te hebben op intellectuele eigendommen.

Update, woensdag: De game is inmiddels van Steam verwijderd. Het is niet bekend of Valve dat gedaan heeft. De betrokken partijen hebben daar niets over gemeld.