'Google werkt aan tools voor presenteren op Chrome OS'

Google zou werken aan tools om de mogelijkheden voor presenteren uit te breiden op Chrome OS. Het vooral op onderwijs gerichte besturingssysteem zou onder meer een mogelijkheid krijgen om in presentaties zaken te highlighten en om een virtuele laserpointer toe te voegen.

Google is bezig met de ontwikkeling van de functies onder de naam Projector, meldt Android Police. Daarvoor zijn aanwijzingen te vinden in de Chromium-gerrit, waarin de codebase voor Chrome OS wordt bijgehouden.

Behalve de laserpointer en de mogelijkheid om markeringen aan te brengen, zou er ook een functie voor spraakherkenning komen die werkt met dezelfde engine als 'live caption' op Android. Chrome OS zou daarbij een college, vermoedelijk Engelstalig, in realtime kunnen transcriberen om zo bij studenten ondertiteling te kunnen laten zien.

De functies komen te zitten in een dock dat links op beeld staat. Dat dock komt tevoorschijn door een toggle aan te klikken in het menu met toggles. De opties zijn op moment van schrijven nog niet actief. Het is onbekend of en wanneer Google de functies gaat testen in een Canary-versie van Chrome OS. Ook is onduidelijk of en wanneer de functies live komen te staan.