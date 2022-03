Xiaomi presenteert in China Redmi K40-serie van smartphones

Xiaomi heeft in China de Redmi K40-serie van smartphones gepresenteerd. Modellen uit die serie komen vaak onder andere namen later in Europa uit. Er zijn drie modellen en die hebben allemaal hetzelfde ontwerp, maar verschillende componenten.

De drie telefoons zijn allemaal 163,7x76,4x7,8mm groot en wegen 196 gram. Alledrie de telefoons hebben een door Samsung gemaakt 120Hz-oledscherm met een diagonaal van 6,67" en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het gaat om schermen van 15,5x7cm groot met een oppervlakte van 107 vierkante centimeter en een beeldverhouding van 20:9. De helderheid kan tot 1300 candela per vierkante meter, zo vermeldt de fabrikant. Er zit een gat in voor de frontcamera.

De K40 heeft een Qualcomm Snapdragon 870-soc. Dat is een vernieuwde versie van de Snapdragon 865 van vorig jaar. De K40 Pro en K40 Pro+ hebben beide een Snapdragon 888-soc. De telefoons hebben 6GB, 8GB of 12GB aan lpddr5-geheugen en 128GB of 256GB aan UFS 3.1-opslag.

De accu heeft een capaciteit van 4520mAh en die kan laden met 33W. Omdat Xiaomi de accu langer op hogere snelheid door laat laden dan voorheen, moet het mogelijk zijn om van 0 naar 100 procent te gaan in 52 minuten.

De drie telefoons hebben allemaal naast de primaire camera een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een macrocamera met een beeldhoek van 50mm in 35mm-equivalent en een resolutie van vijf megapixels. De primaire camera's verschillen onderling.

De telefoons komen volgende week uit. Wanneer en onder welke naam de modellen in Europa uitkomen, is nog niet bekend. De Redmi K30 Pro van vorig jaar kwam enkele maanden later uit onder de naam Poco F2 Pro, terwijl de Redmi K20-serie als Mi 9T-telefoons naar Europa kwamen. De prijzen beginnen bij omgerekend 255 euro voor de K40, terwijl de duurste K40 Pro+ voor rond 475 euro beschikbaar komt.