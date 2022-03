Xiaomi presenteert in China smartphone met 108-megapixelcamera voor 205 euro

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft in eigen land de Redmi Note 9 Pro 5G gepresenteerd, een smartphone met 6,67"-lcd met 120Hz-verversingsnelheid, 5G-ondersteuning en een primaire 108-megapixelcamera.

De Redmi Note 9 Pro 5G is een totaal andere telefoon dan de Redmi Note 9 Pro, die een half jaar geleden in Nederland uitkwam. De 5G-versie heeft een Samsung HM2-camera met een 108-megapixelsensor die de informatie uit negen pixels samenvoegt voor één pixel op een 12-megapixelfoto. De sensor is rond 57 vierkante millimeter groot, tegenover de 69 vierkante millimeter van de sensor van telefoons zoals de Samsung Galaxy S20 Ultra en Xiaomi's eigen Mi Note 10.

Die kleinere sensor komt doordat de HM2 kleinere pixels heeft: 0,7 micron. De resolutie is 12.000x9000 beeldpunten. Xiaomi heeft daar een f/1.75-lens voor gedaan. Het toestel heeft daarnaast een camera met ultragroothoeklens van 8 megapixel en twee kleine 2-megapixelsensors voor macrofotografie die helpen met het bepalen van diepte voor portretfoto's.

De Redmi Note 9 Pro 5G heeft een 6,67"-lcd met 120Hz-verversingssnelheid. Het scherm heeft een beeldverhouding van 20:9 en een resolutie van 2400x1080 pixels, waardoor het een display is van 15,5x7cm met een oppervlakte van 107 vierkante centimeter. De soc is een Qualcomm Snapdragon 750G met X52-modem, een 8nm-soc met Adreno 619-gpu. Xiaomi doet daar minimaal 6GB geheugen bij en minimaal 128GB UFS 2.2-opslag.

Behalve de Note 9 Pro 5G zijn er ook een Note 9 5G en een nieuwe Note 9 4G, goedkopere toestellen voor de Chinese markt. De Note 9 Pro 5G komt uit voor 1599 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 205 euro. Of en wanneer het toestel in Nederland verschijnt en onder welke naam het dan zou zijn, is vooralsnog onduidelijk.