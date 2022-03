Fotografiebeurs photokina stopt ermee

Fotografiebeurs photokina, die elke twee jaar plaatsvond in de Duitse stad Keulen, stopt ermee. De editie van 2020 ging niet door vanwege de uitbraak van de coronapandemie en nu keert de beurs helemaal niet meer terug.

Eerste photokina, 1950

De organisatie heeft bekendgemaakt dat de beurs stopt 'until further notice'. De editie van 2022 is geschrapt en er zijn geen plannen voor een latere editie. "Een evenement in 2022 zou de verwachtingen van de hele fotografiecommunity niet kunnen waarmaken, terwijl we we het daarvoor doen. Dat is waarom we spijtig genoeg deze onvermijdelijke stap nemen", aldus de organiserende Koelnmesse en het Deutsche Gesellschaft für Photographie.

De organisatie van de beurs in Keulen zegt dat de fotografiemarkt al een tijdje aan het teruglopen is en daardoor de beurs ook. De laatste beurs, die voor mei van dit jaar was gepland, was al een keer uitgesteld; hij had eigenlijk in 2019 moeten plaatsvinden.

Photokina was de grootste en bekendste beurs op het gebied van fotografie ter wereld. De bedoeling was om er een jaarlijkse beurs van te maken. Photokina 2018, in september, trok ongeveer 180.000 bezoekers uit 127 landen. De beurs heeft bijna zeventig jaar bestaan; de eerste editie vond plaats in 1950.