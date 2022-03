Taiwanese keuring toont nieuwe draadloze oortjes HTC

De Taiwanese keuringsinstantie NCC heeft een nieuwe versie van de draadloze oortjes van HTC goedgekeurd. Een half jaar geleden toonde de NCC ook al draadloze oortjes van HTC, maar die zijn tot nu toe niet uitgebracht.

De oortjes hebben als typenummer HTC TWS1, meldt MySmartPrice. Het doosje heeft een accu van 400mAh, terwijl de oortjes allebei een 40mAh-accu hebben. Daarmee is het in theorie mogelijk de oortjes vijf keer helemaal op te laden met een opgeladen doosje. De oortjes zijn er in zwart en wit, zo is op de foto's te zien.

Het doosje en de oortjes hebben een ander ontwerp dan de vorige oortjes van HTC. Die hadden een naam, U Ear, en een AirPods-achtig ontwerp. NCC keurde die oortjes in mei van dit jaar. Dit zijn in-ear modellen met een afgeplatte zijkant, waardoor ze er anders uitzien. Er is verder weinig bekend over de oortjes en het is ook onbekend of en wanneer HTC ze gaat uitbrengen.