Het is iets wat ongetwijfeld veel tweakers keer op keer aan familie, vrienden en kennissen hebben uitgelegd: meer megapixels betekent niet betere foto's, want resolutie en kwaliteit van de foto's hebben vrij weinig met elkaar te maken. Het is dus logisch dat je de wenkbrauwen fronst bij het zien van een telefoon met een camera die een resolutie van 108 megapixel heeft. Zoals zanger Nielson zou opmerken: waarom zou je dat doen?

Misschien laten al die pixels je ijskoud. Het is echter niet alleen de sensor met de meeste pixels voor smartphones tot nu toe, het is ook veruit de grootste camerasensor in een recente smartphone: 1/1,33". Dat komt neer op ongeveer 70 vierkante millimeter, een stuk groter dan de sensors van rond 25 vierkante millimeter van bijvoorbeeld de iPhone 11, Samsung Galaxy S10 en Google Pixel 4. Hij moet in de telefoonhistorie alleen de Nokia 808 PureView laten voorgaan, een Symbian-telefoon uit 2012 met een sensor die nipt groter is. Een grotere sensor levert onder dezelfde omstandigheden wél een beter plaatje op.

En die camera is niet de enige op deze Mi Note 10. De telefoon heeft ook een camera met ultragroothoeklens, twee camera's met telelenzen en een macrocamera. Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat Xiaomi een beetje loopt te pochen. Daarom is dit geen gewone telefoonreview; dit verhaal gaat vooral over de camera's op de Mi Note 10 en dan natuurlijk vooral over die ene, grote camera met zoveel pixels. Dit zou immers het begin kunnen zijn van een nieuw tijdperk in smartphonefotografie. We beginnen dus bij wat deze camerasensor zo bijzonder maakt.