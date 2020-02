Xiaomi kondigt Mi 10 en Mi 10 Pro aan met 108-megapixelcamera en 90Hz-scherm

De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft zijn Mi 10- en Mi 10 Pro-smartphones gepresenteerd. De telefoons hebben een oledscherm met verversingssnelheid van 90Hz en dezelfde primaire 108-megapixelcamera als de eind vorig jaar verschenen Mi Note 10.

De telefoons beschikken beide over een een oledscherm van 15,4x7,1cm met een diagonaal van 6,67", een schermverhouding van 19:9 en een resolutie van 2340x1080 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz.

De Mi 10-smartphones beschikken over een Qualcomm Snapdragon 865-soc. De soc heeft acht Kryo 585-cores die zijn geklokt op maximaal 2,84GHz en die zijn gebaseerd op het Cortex-A77-ontwerp van Arm. De gpu betreft de Adreno 650. Xiaomi combineert de soc met 8GB of 12GB lpddr5-geheugen en 128GB of 256GB aan ufs 3.0-opslag.

De primaire camera is dezelfde als in de Mi Note 10, de Samsung S5KHMX met 108 megapixels van 0,8 micron groot, goed voor een sensor van ongeveer 69 vierkante millimeter. In tegenstelling tot de sensor in de Galaxy S20 Ultra heeft de HMX-sensor een quadbayer-lay-out, met groepjes van 2x2 pixels met hetzelfde kleurfilter. Bij de S20 Ultra zijn dat groepjes van 3x3 pixels. De Mi 10 heeft daar een lens voor zitten met zeven elementen, bij de Pro-versie gaat dat om een lens met acht elementen.

Beide telefoons hebben ook een camera met ultragroothoeklens, maar alleen de Pro-versie heeft een camera met telelens. De Mi 10 heeft een macrocamera en dieptesensor, de Pro heeft een 'portretcamera' met een resolutie van twaalf megapixels.

De telefoons komen deze maand uit in China. De Mi 10 kost in de goedkoopste configuratie 4000 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 525 euro. De Mi 10 Pro komt uit op 5000 yuan, omgerekend rond 660 euro. Xiaomi had waarschijnlijk de Mi 10 voor Europa willen aankondigen voorafgaand aan telecombeurs MWC, maar de Chinese fabrikant heeft zijn evenement afgezegd nadat bleek dat de beurs niet zal doorgaan vanwege de vrees voor de verspreiding van het coronavirus 2019-nCoV.