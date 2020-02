Hoe denk je dat het ging in de weken en maanden voor de aankondiging van de eerste Galaxy S? Als er nu nieuwe Galaxy S-modellen aankomen, gaan er al maanden van tevoren geruchten over specificaties, prijzen en functies, en komen er renders naar buiten. De aankondiging van een Galaxy S-telefoon is nu een van de grootste evenementen op de telecomagenda. Iedereen die mobiele technologie een beetje volgt, weet dat de nieuwe telefoons eraan komen.

Dat was tien jaar geleden wel anders. Op de Amerikaanse telecombeurs CTIA presenteerde Samsung in maart 2010 zijn eerste Galaxy S. Dat was natuurlijk niet de eerste Galaxy-telefoon - de Galaxy i7500 en Galaxy Spica i5700 waren er al - maar het was wel de eerste high-end telefoon. Vooraf waren er geen geruchten, geen renders, geen vage foto's, eigenlijk helemaal niets. Op de Tweakers-redactie wisten we niet eens dat er een grote aankondiging aankwam. Nee, Samsung was toen vol van de Wave, een telefoon met Samsungs eigen besturingssysteem Bada. Dat was de telefoon die Samsung op grootse manier presenteerde voor een publiek van duizenden mensen op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.

Met de Galaxy S laat Samsung altijd zien wat het bedrijf in huis heeft. Dit jaar gaat de fabrikant een stukje verder: de S20 Ultra is de Galaxy S boven de Galaxy S. Als je alles wilt weten over de reguliere S20 en S20+, kun je dat in deze preview lezen. Een preview van de Galaxy Z Flip komt, als het goed is, later deze week.