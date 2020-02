'Samsung werkt aan 120Hz-verversingssnelheid bij hoogste resolutie Galaxy S20'

Samsung werkt naar verluidt aan de mogelijkheid om het scherm te verversen met 120Hz als gebruikers bij de nieuwe Galaxy S20-toestellen kiezen voor de wqhd+-resolutie. Momenteel kan het scherm zich dan verversen met maximaal 60Hz.

Max Weinbach, auteur van XDA Developers, meldt op Twitter dat Samsung bezig is om zijn software te optimaliseren, zodat een verversingssnelheid van 120Hz mogelijk wordt bij het instellen van de wqhd+-resolutie, ofwel 3200x1440 pixels. Onafhankelijk van Weinbach toont Twitter-gebruiker Ice Universe een screenshot van een nog in ontwikkeling zijnde firmwareversie waaruit lijkt te kunnen worden opgemaakt dat Samsung 120Hz in combinatie met de hoogste schermresolutie mogelijk gaat maken.

Volgens Weinbach brengt Samsung deze functie ergens in de komende een tot drie maanden uit, al heeft Samsung officieel nog niets gezegd over de nieuwe optie of de te verwachten releaseperiode van de update. Momenteel is de verversingssnelheid bij een resolutie van 3200x1440 pixels 60Hz; 120Hz is nu alleen mogelijk als de gebruikers kiezen voor de resolutie van 2400x1080 pixels. Dit geldt voor alle toestellen in de S20-serie.

Het mogelijk maken van 120Hz bij de hogere resolutie zal een verlaagde accuduur met zich meebrengen. Het is niet precies duidelijk waarom Samsung deze optie in de komende periode lijkt te gaan introduceren. Wellicht speelt het bedrijf hiermee in op de wens van gebruikers of heeft het onderliggende issues in verband met het te verwachten hogere accugebruik weten in te dammen. De S20-toestellen hebben in vergelijking met hun voorgangers in ieder geval accu's met een relatief hoge capaciteit van 4000, 4500 en 5000mAh voor respectievelijk de S20, S20+ en S20 Ultra.