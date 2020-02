De meeste kinderen op de basisschool kunnen beter tellen dan smartphonemakers. Neem Apple; dat noemde zijn vierde telefoon nog iPhone 4, maar de iPhone 5 was de zesde generatie Apple-smartphones. De iPhone X, het Romeinse cijfer voor tien, was een iPhone die tien jaar na de eerste uitwam, maar de iPhone 11 kwam twaalf jaar na de eerste Apple-telefoon uit. Huawei maakt er ook al zo'n zootje van. De P-serie begon met de P1 en sprong toen naar de P6, omdat die 6,2mm dun was. Daarna telde de Chinese fabrikant door naar de P7, P8, P9 en P10, waarna de P20 volgde.

Samsung was tot nu toe een wonder van consistentie. De Galaxy S kreeg een opvolger in de S II, die onlangs een customrom op basis van Android 10 kreeg, en daarna volgden de S III, S4, S5, S6 enzovoort. Tot nu dan, want Samsung heeft er net als Huawei voor gekozen om naar 20 over te stappen. Daarmee komt een einde aan de mooie reeks van tien jaar. De S20-serie bestaat uit een toestel minder dan vorig jaar. Toen waren er vier: S10e, S10, S10+ en S10 5G. Nu zijn het er drie: S20, S20+ en S20 Ultra. Om die te zien, konden we in de afgelopen week op bezoek bij Samsung. Op de negende verdieping van een gebouw, letterlijk op een steenworp van een groot Qualcomm-kantoor aan de oostkant van München, liet Samsung de nieuwe telefoons zien.

Alle nieuwe telefoons? Nee, de Galaxy Z Flip, de klaptelefoon, was daar niet. Daarvan volgt dus op een later moment een preview en alles over de Galaxy S20 Ultra kun je lezen in een aparte preview.