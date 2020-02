Samsung brengt Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra op 13 maart uit

Samsung heeft zijn Galaxy S20-serie gepresenteerd. Het topmodel heeft onder andere een 108-megapixelcamera en een periscopische telelens. Alle modellen krijgen een scherm dat 120Hz kan weergeven, maar niet bij de maximale resolutie.

De Galaxy S20-modellen hebben alle drie oledschermen met een 20:9-verhouding, een klein gat in het scherm voor de frontcamera, afgeronde schermranden en een resolutie van maximaal 3200x1440 pixels. Bij die resolutie is de verversingssnelheid 60Hz, maar als gebruikers de resolutie instellen op 2400x1080 pixels, dan is het mogelijk om de refreshrate te verhogen naar 120Hz.

Aan de achterkant van de Galaxy S20+ en de S20 Ultra zitten vier camera's, bij de S20 zijn dat er drie. Die vierde camera op de duurdere modellen is de zogenaamde DepthVision-camera, een time-of-flight-sensor om diepte te meten. Alle modellen hebben een ultragroothoekcamera, een reguliere camera en een camera met telelens.

Bij de Galaxy S20 Ultra bestaat de primaire camera uit een grote 108-megapixelsensor van het 1/1,33"-formaat. Met de standaardinstellingen maakt deze camera 12-megapixelfoto's, waarbij voor iedere pixel informatie uit negen pixels wordt gecombineerd. De telecamera heeft een 48-megapixelsensor die ook 12-megapixelfoto's maakt, door vier pixels te combineren.

Samsung gebruikt voor de telecamera een periscopische lens om zo een langere brandpuntsafstand mogelijk te maken. De telelens heeft '5x zoom' ten opzichte van de reguliere camera. Het is mogelijk om in te zoomen tot 10x, ook dat levert 12-megapixelfoto's op, maar dan worden er niet langer pixels gecombineerd. Samsung adverteert ook met '100x space zoom' en zet die woorden ook op het camera-eiland van de Galaxy S20 Ultra. Het is in de software mogelijk om tot 100x in te zoomen, maar dat gaat om digitale zoom.

In de Galaxy S20 en S20+ bestaat de primaire camera uit een 12-megapixelsensor van het 1/1,8"-formaat. De telecamera gebruikt een 64-megapixelsensor, maar geen periscopische lens, dus er is minder zoom mogelijk dan met de camera uit de S20 Ultra. Samsung spreekt van '3x hybrid optic zoom'. De ultragroothoekcamera is in alle Galaxy S20-modellen gelijk; hiervoor wordt een kleine 12-megapixelsensor gebruikt van het 1/2,6"-formaat.

Samsung voorziet de S20-modellen van zijn Exynos 990-soc, een op 7nm gemaakte octacore die eind vorig jaar al werd aangekondigd. De telefoons hebben minimaal 8GB lpddr5-geheugen en bij het topmodel is dat 12 of 16GB. De minimale opslagcapaciteit is 128GB en de S20+ en S20 Ultra komen in versies met maximaal 512GB opslagruimte. Van de Galaxy S20 verschijnt een uitvoering zonder 5g-ondersteuning en een duurdere variant met 5g-modem. De S20+ en S20 Ultra zijn er alleen in 5g-uitvoering. Samsung gebruikt een 5-modem dat zowel hoge als lage frequenties ondersteunt.

De behuizing van de S20-modellen is waterbestendig volgens een ip68-rating. Het topmodel heeft een 5000mAh-accu, is 8,8mm dik en weegt 220 gram. De S20+ en S20 zijn een millimeter dunner en wegen respectievelijk 186 en 163 gram. De accucapaciteit van deze modellen is 4500 en 4000mAh. Alle modellen ondersteunen draadloos snelladen. De S20-modellen hebben alleen een usb-c-aansluiting. De koptelefoonaansluiting die bij de S10-serie nog aanwezig was is weggelaten.

De Samsung Galaxy S20-toestellen worden vanaf 13 maart geleverd. De goedkoopste S20 zonder 5g kost 899 euro. Er komt één S20+-uitvoering voor 1099 euro en de Galaxy S20 Ultra kost minimaal 1349 euro. Tweakers heeft een preview van de Galaxy S20 Ultra een een preview van de S20+ en S20 gepubliceerd.