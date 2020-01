Gerucht: Samsung Galaxy S20 Ultra heeft 16GB werkgeheugen

Samsung zou zijn topmodel Galaxy S20 Ultra 5G willen voorzien van een optie voor 16GB werkgeheugen. Er zijn ook meer details verschenen over de camera-set-up op de diverse telefoons uit de vermoedelijke Galaxy S20-serie.

Daarmee zou het de eerste smartphone zijn met 16GB aan werkgeheugen. Het zal een duurdere optie worden, claimt XDA Developers-medewerker Max Weinbach. Het model komt volgens geruchten standaard met 12GB werkgeheugen. De opslag gaat tot 512GB en gebruikers kunnen er een geheugenkaart tot 1TB in stoppen.

XDA heeft ook details gepubliceerd over de camera's van de S20-modellen. De S20+ heeft een Sony IMX555 als primaire camera, claimt de site. Dat is een 12-megapixelcamera met pixels van 1,8 micron groot. De sensor is daarmee een stuk groter dan de 12-megapixelcamera van de Galaxy S10, die 1,4 micron grote pixels heeft. De secundaire camera is een S5KGW2 van Samsung zelf en dat is een 64-megapixelsensor die eveneens groter is dan de primaire sensor van de S10. Het is onbekend wat de functie is.

De camera-set-up van de S20+ wijkt stevig af van de S20 Ultra, die beschikt over een 108-megapixelsensor en een secundaire 48-megapixelcamera, zegt Weinbach. XDA claimt dat de camera een pro-modus voor video gaat krijgen. Ook komt er een functie met de naam Single Take, waarmee de camera zelf beeldmateriaal maakt en de software de beste afbeeldingen aanraadt om te bewaren.

Samsung heeft een evenement gepland op 11 februari, waar het vermoedelijk de opvolgers van de Galaxy S10-telefoons gaat laten zien. Lang heetten die telefoons in het geruchtencircuit Galaxy S11, maar het lijkt erop dat Samsung de nummers in lijn gaat brengen met het jaartal en daarom kiest voor S20.