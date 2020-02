Evan Blass toont cameradetails Galaxy S20 op vermoedelijke Samsung-afbeeldingen

De bekende smartphone-leaker Evan Blass heeft op zijn Twitter-account meerdere afbeeldingen geplaatst die eruit zien als officieel marketingmateriaal van Samsung. Op de afbeeldingen zijn met name enkele details over de camera's te vinden.

Op een van de afbeeldingen is te zien dat de Galaxy S20 Ultra 5G een groot camera-eiland met vier camerasensoren krijgt, waaronder een periscopische 48-megapixelsensor voor in ieder geval 100x digitale zoom, waar de tekst 'Space Zoom' bij staat. Deze layout komt overeen met eerder gepubliceerde renders van Ishan Agarwal. Daarnaast beschikt dit model volgens de afbeeldingen over een groothoekcamera met een resolutie van 108 megapixel, een ultragroothoek met een resolutie van 12 megapixel en een time-of-flight-sensor. De frontcamera betreft een exemplaar met een resolutie van 40 megapixel.

De Galaxy S20+ krijgt op basis van de afbeeldingen een rechthoekig camera-eiland met een 64-megapixelsensor met telelens, naast twee 12 megapixelsensoren met een groothoek- en een ultragroothoeklens. De frontcamera van de Galaxy S20+ is een exemplaar met een resolutie van 10 megapixel.

Samsung zal de nieuwe Galaxy S20-toestellen hoogstwaarschijnlijk dinsdag onthullen tijdens het eigen Unpacked-evement, dat in San Francisco plaatsvindt. Vermoedelijk zal de fabrikant dan ook andere producten aankondigen, waaronder een nieuwe versie van de draadloze Galaxy Buds-oordopjes.