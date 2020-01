Foto's tonen Samsung Galaxy S20+ 5G met vier camera's

XDA Developers claimt de eerste foto's van de Samsung Galaxy S20+ 5G te hebben. De afbeeldingen tonen een smartphone met aan de achterkant een set-up met vier camera's. Het scherm is minder 'afgerond' aan de zijkanten dan voorgaande modellen.

XDA Developer claimt de foto's van een anonieme bron te hebben ontvangen. De cameramodule van de smartphone bevat naast vier camera's, een flitser en een gat waarvan XDA vermoedt dat deze voor een microfoon is. Aan de zijkant is de volumebediening en de powerknop te zien, maar een Bixby-knop lijkt niet aanwezig.

Wat het scherm betreft valt op dat dit minder gebogen is aan de zijkanten dan bij de S10+. Het gaat om een Infinity-O-scherm met cameragat, maar dit gat lijkt bij de S20 5G kleiner dan bij zijn voorganger. Samsung zou het toestel weer met een screenprotector leveren.

Samsung houdt op 11 februari een evenement waar het vermoedelijk de nieuwe generatie Galaxy S-toestellen gaat aankondigen. De fabrikant wil volgens geruchten 4G- en 5G-versies van de Galaxy S20 en Galaxy S20+ uitbrengen. In de VS zou het toestel de Qualcomm Snapdragon 865 in combinatie met een X55-modem voor 5g-ondersteuning krijgen. In andere landen zou het toestel de Exynos 990 van Samsung zelf bevatten.